Cadem: 67% respalda Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por Kast

La última encuesta Plaza Pública de Cadem mostró un amplio respaldo al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública del pasado lunes. Según el sondeo, un 67% de los consultados está de acuerdo con la creación de esta herramienta, mientras que un 28% manifestó su desacuerdo.

La medición también indagó sobre las conductas que los ciudadanos perciben con mayor frecuencia en sus barrios y que generan más temor. Entre ellas destacan el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, el delivery agresivo, la presencia de personas durmiendo en la vía pública y el uso de fuegos artificiales.

Respecto de las sanciones para quienes cometan incivilidades graves, un 49% considera que deberían enfrentar multas o la obligación de reparar los daños ocasionados. En tanto, un 30% estima que también deberían perder temporalmente ciertos beneficios estatales.

Dentro de estas medidas, el mayor respaldo se concentra en la suspensión de bonos o transferencias monetarias (72%), seguida por la licencia de conducir (70%), el pasaporte (69%), los subsidios de arriendo (66%), la renovación del permiso de circulación (65%), las becas o beneficios estudiantiles (64%), la gratuidad en la educación superior (63%), los subsidios habitacionales (62%) y la PGU (55%).

En materia de evaluación presidencial, la encuesta reveló que la aprobación de José Antonio Kast subió dos puntos porcentuales, llegando a 43%, su mejor resultado desde el 24 de marzo. Paralelamente, la desaprobación retrocedió cinco puntos y se ubicó en 50%.

Los avances más significativos en la aprobación se registraron entre jóvenes de 18 a 34 años, donde alcanzó 29% (+9 puntos), además de los estratos medios (40%, +7 puntos), habitantes de la Región Metropolitana (43%, +6 puntos), personas identificadas con la derecha (83%, +7 puntos) y quienes se consideran de centro (36%, +15 puntos).

La encuesta también evidenció un amplio respaldo a la construcción de nuevos recintos penitenciarios. Un 72% de los consultados considera necesario aumentar la cantidad de cárceles en el país, mientras que un 66% cree que estas deberían ubicarse lejos de los centros urbanos.

Asimismo, un 65% se mostró favorable a la construcción de una nueva cárcel en su región. Sin embargo, el apoyo disminuye cuando la ubicación se acerca al entorno de los encuestados: solo un 30% estaría de acuerdo con instalarla en su comuna y apenas un 13% en su propio barrio. En paralelo, un 61% manifestó estar a favor de ampliar el recinto penitenciario Santiago 1.