Peñalolén y La Reina empujan expansión del Metro en el sector oriente: Plantean nuevas estaciones en Línea 3

Los jefes comunales Miguel Concha y José Manuel Palacios se reunieron con el ministro Louis de Grange para presentar una propuesta que busca mejorar la conectividad en ambas comunas, con foco en sectores donde los traslados superan los 90 minutos en hora punta.

Los alcaldes de Peñalolén y La Reina, Miguel Concha y José Manuel Palacios, se reunieron con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, para presentar una propuesta de expansión de la red de Metro hacia sectores de ambas comunas que hoy registran altos tiempos de traslado.

La iniciativa contempla, en una primera etapa, la extensión de la Línea 3 desde Fernando Castillo Velasco hasta el Hospital Militar en La Reina, para luego continuar hacia el sur por Avenida Consistorial, incorporando nuevas estaciones en Arrieta y Consistorial.

Según plantearon ambos municipios, el objetivo es mejorar la conectividad en zonas donde los trayectos pueden superar en promedio los 90 minutos en hora punta, una situación que, a su juicio, refleja una brecha importante respecto de otras comunas de la Región Metropolitana.

La propuesta también considera una segunda etapa con una nueva línea por Avenida Departamental, que incluiría estaciones como Los Cerezos y San Luis. A eso se suma una tercera fase, que volvería a extender la Línea 3 hacia el sur por Consistorial, con estaciones proyectadas en Los Viñedos y Quebrada de Macul.

Hoy, tanto Peñalolén como La Reina tienen presencia de Metro principalmente en sus límites poniente, con excepción de la estación Fernando Castillo Velasco. Por eso, los alcaldes sostienen que esta expansión permitiría conectar a una mayor parte de la población del interior de ambas comunas.

El alcalde Concha señaló que Peñalolén enfrenta una urgencia en materia de conectividad y afirmó que no es razonable que una comuna de cerca de 250 mil habitantes mantenga opciones limitadas de movilidad. A su juicio, avanzar en esta propuesta permitiría reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Palacios, por su parte, valoró la recepción del ministro y afirmó que una extensión del Metro hacia puntos estratégicos como el Aeródromo Tobalaba y el Hospital Militar podría transformar la conectividad de cientos de familias de La Reina y Peñalolén.