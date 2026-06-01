Anthropic da el primer paso hacia la bolsa: presentó confidencialmente su solicitud de IPO ante la SEC

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, anunció que presentó confidencialmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un borrador de registro en el formulario S-1, el documento estándar requerido para iniciar el proceso de una oferta pública inicial de acciones.

La compañía aclaró que la presentación le otorga la opción de salir a bolsa una vez que la SEC complete su revisión, pero que la operación final dependerá de las condiciones del mercado y otros factores que no fueron especificados.

La empresa precisó que ni el número de acciones a ofrecer ni el precio han sido definidos aún. El anuncio fue publicado bajo la Regla 135 de la Ley de Valores de 1933, que permite a las compañías informar sobre una eventual oferta sin que ello constituya una oferta formal de venta ni una solicitud de compra.

Cualquier transacción futura deberá cumplir con los requisitos de registro de esa misma ley.

La presentación convierte a Anthropic en una de las apuestas más esperadas del mercado de ofertas públicas en el sector tecnológico.

La compañía, fundada en 2021 por exintegrantes de OpenAI y liderada por Dario Amodei, ha recibido inversiones de Google y Amazon, entre otros, y es considerada una de las startups de inteligencia artificial más valoradas del mundo.