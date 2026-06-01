Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía

La tarde de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 5 debido a una persona en la vía.
En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente se encontraba disponible desde Plaza de Maipú hasta Ñuble.
En concreto, las estaciones de la Línea 5 que estuvieron cerradas fueron : Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés (combinación suspendida).
Pasadas las 19:08 horas, el servicio fue normalizado.
18:07 hrs. Estaciones cerradas:
❌️ Rodrigo de Araya
❌️ Carlos Valdovinos
❌️ Camino Agrícola
❌️ San Joaquín
❌️ Pedrero
❌️ Mirador
❌️ Bellavista de La Florida
❌️ Vicente Valdés (combinación suspendida) https://t.co/2TscounUbO
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026
Buses de apoyo
- Red Movilidad informó la disposición de buses de apoyo en bucle entre Vicente Valdés-Ñuble.
- Además se reportaron refuerzos en: 210-210v-210e-213e.
🔴#AlertaMetro L5 de @metrodesantiago.
Servicio no disponible entre Vicente Valdés y Rodrigo de Araya.
🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L5 operan en 🔃bucle entre Vicente Valdés – Ñuble
✅ Además, reforzamos: 210-210v-210e-213e. https://t.co/ccfZBCwTtS pic.twitter.com/J6HPE6WOU8
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) June 1, 2026
¿Cuáles son las rutas alternativas?
18:23 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Vicente Valdés, viaja hasta Baquedano y combina con #L1. Luego continúa hasta Tobalaba, donde deberás combinar con #L4 hasta Vicente Valdés. pic.twitter.com/HQVEGAEa4P
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026
Lo más leído
- Declaran Alerta Ambiental para este martes 2 de junio en la Región Metropolitana: ¿Qué medidas rigen?
- Exministro Cordero responde a las críticas del Presidente Kast sobre la Política Nacional de Seguridad: "En los excesos retóricos se terminan pagando consecuencias con posterioridad"
- "No acatan la decisión popular": Ministro Undurraga responde tras abucheos en Sala Ceina durante Día del Patrimonio
- Armada "castiga" a perro que mordió a oficial, lo retira de "actividades operativas" y ordena su "reentrenamiento y evaluación conductual"
- Eugenio Tironi por Registro Social de Vándalos propuesto por Kast: “Tiene algo de autoritarismo de terciopelo”