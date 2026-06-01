Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía

La tarde de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 5 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente se encontraba disponible desde Plaza de Maipú hasta Ñuble.

En concreto, las estaciones de la Línea 5 que estuvieron cerradas fueron : Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés (combinación suspendida).

Pasadas las 19:08 horas, el servicio fue normalizado.

18:07 hrs. Estaciones cerradas: ❌️ Rodrigo de Araya

❌️ Carlos Valdovinos

❌️ Camino Agrícola

❌️ San Joaquín

❌️ Pedrero

❌️ Mirador

❌️ Bellavista de La Florida

❌️ Vicente Valdés (combinación suspendida) https://t.co/2TscounUbO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026

Buses de apoyo

Red Movilidad informó la disposición de buses de apoyo en bucle entre Vicente Valdés-Ñuble .

. Además se reportaron refuerzos en:⁣⁣⁣ 210-210v-210e-213e.

🔴#AlertaMetro L5⁣ ⁣⁣de @metrodesantiago.

⁣⁣⁣⁣

Servicio no disponible entre Vicente Valdés y Rodrigo de Araya.

🚍 Buses #ApoyoMetro paralelos a L5 operan en 🔃bucle entre Vicente Valdés – Ñuble

⁣⁣⁣

✅ Además, reforzamos: 210-210v-210e-213e. https://t.co/ccfZBCwTtS pic.twitter.com/J6HPE6WOU8 — Red Movilidad (@Red_Movilidad) June 1, 2026

¿Cuáles son las rutas alternativas?