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Metro reporta normalización del servicio tras suspensión por persona en la vía

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Metro de Santiago: Suspenden servicio en parte de la Línea 5 por persona en la vía

La tarde de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en parte de la Línea 5 debido a una persona en la vía.

En sus redes sociales, detallaron que el servicio solamente se encontraba disponible desde Plaza de Maipú hasta Ñuble.

En concreto, las estaciones de la Línea 5 que estuvieron cerradas fueron : Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés (combinación suspendida).

Pasadas las 19:08 horas, el servicio fue normalizado.

Buses de apoyo

  • Red Movilidad informó la disposición de buses de apoyo en bucle entre Vicente Valdés-Ñuble.
  • Además se reportaron refuerzos en:⁣⁣⁣ 210-210v-210e-213e.

¿Cuáles son las rutas alternativas?

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