Gobierno chileno manifiesta su preocupación por la muerte del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera bajo custodia estatal

Este lunes, el gobierno de José Antonio Kast manifestó su preocupación por la muerte bajo custodia del líder indígena nicaragüense y exdiputado Brooklyn Rivera.

El fallecimiento de Rivera se suma al de al menos otras seis personas que estaban encarceladas en Nicaragua por su oposición al Gobierno que presiden Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Ejecutivo chileno, mediante un comunicado emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuvo que “el deceso del exdiputado, incomunicado desde su detención en 2023, ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, documentado por organismos internacionales”.

Afirmaron que “Chile reafirma su compromiso con los estándares básicos de protección humanitaria e insta a esclarecer de manera transparente, independiente y rigurosa las circunstancias médicas que derivaron en su muerte“.

“En línea con su política exterior en la OEA y la ONU, Chile reitera la necesidad de avanzar hacia una normalización democrática, restableciendo la separación de poderes. Asimismo, nuestro país reafirma su compromiso con la promoción de los derechos civiles y las garantías indispensables para la estabilidad regional”, cerraron.

Rivera, de 73 años y líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua por complicaciones respiratorias desde el pasado 7 de marzo.