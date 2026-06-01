PAES 2026: Comienza el periodo de inscripción y este es el cronograma completo

Este lunes comenzó oficialmente el proceso de inscripción para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027.

En ese contexto, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, destacó la importancia del proceso e hizo un llamado a realizar la inscripción con anticipación.

“La rendición de la PAES es un proceso profundamente republicano con el que llegamos a cada rincón de Chile. Es el momento del año en que toda la institucionalidad del Estado se pone al servicio de los estudiantes, garantizando que puedan rendir esta prueba con absoluta tranquilidad y en orden, brindándoles las condiciones necesarias para que puedan demostrar todos sus talentos. En pos de que todo funcione de la mejor manera, nuestro llamado hoy es a que ingresen a las plataformas y se inscriban con tiempo, dado que este año no habrá un plazo extraordinario”, señaló.

Por su parte, la directora del Demre de la Universidad de Chile, Leonor Varas, también enfatizó en la importancia de completar el trámite con anticipación y recomendó revisar la Nómina Preliminar de Carreras disponible en la plataforma oficial.

“De este modo, tendrán tiempo para averiguar de qué tratan esas carreras y en qué se desempeñan sus egresados. Inscriban la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), no le tengan miedo. Si bien los puntajes son más bajos, estos afectan por igual a todas y todos y, por lo tanto, no perjudican sus opciones. En cambio, al no inscribirla, se están cerrando puertas, limitando sus oportunidades, pues son muchas las carreras que la exigen y no la podrán agregar después de cerrado el periodo de inscripción”, afirmó.

¿Quiénes pueden inscribirse?

A diferencia de la PAES de Invierno, la rendición regular está dirigida a:

Personas que hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o años anteriores.

Estudiantes que actualmente cursan 4° Medio.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben ingresar a los sitios acceso.mineduc.cl o demre.cl, completar el formulario de inscripción y descargar su Tarjeta de Identificación.

Beca PAES: quiénes pueden acceder

Los estudiantes que durante 2026 cursen 4° Medio en establecimientos municipales, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), establecimientos de administración delegada o colegios particulares subvencionados podrán acceder a la Beca PAES, beneficio que permite realizar la inscripción sin costo.

También podrán optar al beneficio estudiantes de colegios particulares pagados que acrediten una situación de vulnerabilidad ante la Subsecretaría de Educación Superior.

¿Cuánto cuesta inscribirse?

Las personas egresadas de Enseñanza Media en 2025 o años anteriores deberán pagar un arancel que varía según la cantidad de pruebas seleccionadas:

1 prueba: $17.500.

2 pruebas: $32.000.

3 pruebas o más: $46.500.

Cronograma PAES Admisión 2027