Gobernador René Saffirio desmiente a Kast y defiende el turismo: “La Araucanía vive su mejor momento turístico en décadas”

El gobernador de la Región de La Araucanía, René Saffirio, salió al paso de las declaraciones emitidas por el presidente José Antonio Kast este lunes durante la Cuenta Pública 2026, instancia en la que el mandatario abordó el turismo y los hechos de violencia en la zona.

El Ejecutivo informó sobre una reforma a la Ley Indígena que eliminará las restricciones al uso de tierras y arriendos. Fue precisamente durante ese anuncio que el jefe de Estado se refirió a la situación de la Macrozona Sur.

“La Araucanía ha sufrido más que otras regiones. Y tiene que recuperar ese futuro promisorio que se dio por tantos años en paz. Y merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver cómo florece la tierra, cosa que no ha ocurrido en amplios sectores. Y en esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo“, remarcó el presidente.

En ese sentido, enfatizó que “hay turistas que hoy no se atreven a ir a ciertas zonas. Y si recuperamos La Araucanía, eso va a hacer que regrese la inversión y que recobremos el desarrollo y tengamos más fuentes laborales”.

No obstante, Saffirio respondió al planteamiento del mandatario a través de sus redes sociales, asegurando que las cifras de la actividad turística en la región en realidad van al alza.

“Presidente Kast sostiene que el turismo en La Araucanía está frenado por la violencia, pero los datos oficiales de Sernatur e INE dicen otra cosa: las llegadas de turistas extranjeros se duplicaron, pasando de 166 mil en 2023 a 328 mil en 2024; las pernoctaciones crecieron un 46% en enero de 2025; y el empleo turístico subió un 33,8%“, publicó en su cuenta de X.

El gobernador añadió que este buen momento se refleja, además, en que “Pucón fue nominado como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura en los World Travel Awards, y que Chile ganó el título mundial en esa categoría”.

“La Araucanía vive uno de sus mejores momentos turísticos en décadas. Los hechos por sobre el relato“, cerró la autoridad regional.

Presidente Kast sostiene que el turismo en La Araucanía está frenado por la violencia, pero los datos oficiales de Sernatur e INE dicen otra cosa: las llegadas de turistas extranjeros se duplicaron, pasando de 166 mil en 2023 a 328 mil en 2024; las pernoctaciones crecieron un 46%… — René Saffirio (@renesaffirio) June 1, 2026

Cabe recordar que desde mayo de 2022 la Región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco (en la Región del Biobío) permanecen bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia debido a la violencia rural. Esta medida faculta el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona en tareas de apoyo al resguardo policial.