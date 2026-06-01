Eugenio Tironi por Registro Social de Vándalos propuesto por Kast: “Tiene algo de autoritarismo de terciopelo”

El sociólogo Eugenio Tironi analizó la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, asegurando que el discurso estuvo marcado por una visión conservadora del rol del Estado.

En conversación con Hoy Es Noticia, Tironi sostuvo que, a su juicio, el mandatario adoptó un tono menos confrontacional de lo esperado, aunque igualmente severo. “No estaba en un tono confrontacional (…), estaba en un tono efectivamente suave, delicado, pero duro, severo. Plantea las cosas con delicadeza, pero es de esos padres que son delicados, pero hiperseveros respecto de los hijos, porque hay una cuestión media paternal”.

#HoyEsNoticiaCNN | Eugenio Tironi, sociólogo, por Cuenta Pública de Kast: “No está en un tono confrontacional. Estaba en un tono suave, delicado, pero duro y severo”@matiburgos

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“Hay una suerte de una función casi evangelizadora, que se dice muy suavemente, pero que es severa, interviene sobre esferas que uno no espera que intervenga el presidente de la república; por eso digo que parece pronto más bien el gran párroco de la nación antes que el presidente de la nación“, complementó.

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Respecto del contenido de la Cuenta Pública, el sociólogo planteó que “todo el discurso está estructurado sobre un eje, que es un eje típicamente conservador, que es transferir capacidad de agencia (…) desde el Estado a las personas, a la familia, en general, a la sociedad civil”.

En esa línea, resumió la propuesta presidencial como “menos Estado y más responsabilidad a la sociedad civil”, aunque con una excepción clara: “menos Estado, excepto en un aspecto, seguridad”, señaló, destacando la insistencia del mandatario en reforzar la acción estatal frente al narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia.

#HoyEsNoticiaCNN | Eugenio Tironi, sociólogo, por Cuenta Pública de Kast: “Define menos Estado, excepto en seguridad. Pero en salud, educacion, en todos los otros aspectos, menos Estado”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/VdGqqqsyvO — CNN Chile (@CNNChile) June 1, 2026



Uno de los puntos que más cuestionó el especialista fue la propuesta de crear un Registro Social de Vándalos e Incivilidades. “Eso fue dicho con esta suavidad, la suavidad del confesor, pero tiene algo de autoritarismo de terciopelo”, afirmó.

“O sea, tiene algo de decir: ‘Miren, yo los dejo elegir, pero si usted no cumple con cierta norma, no va a tener acceso a ciertos servicios, no va a tener acceso a sus bienes’. Yo no voy a echar a las personas, porque no tengo medios para echar a los inmigrantes irregulares, pero los invito a salir”, agregó.

#HoyEsNoticiaCNN | Eugenio Tironi, sociólogo, por registro social de vándalos propuesto por Kast: “Tiene algo de autoritarismo de terciopelo”@matiburgos

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Sostuvo que “la segunda derivada de eso es que la próxima vez no los voy a invitar. O sea, hay un peligro en eso que tiene precedente en la historia de la humanidad. En general, los pogroms, el racismo, el ataque a cierta raza que se estima inferior, siempre parten con algo parecido, con la idea de la incivilidad, con la idea de que contagian y con la idea de invitarlos”.

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Tironi también abordó las medidas anunciadas en materia migratoria y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, pueden esconderse tras llamados aparentemente voluntarios. “Hay una completa asimetría entre quien invita y quien tiene que aceptar o rechazar la invitación. Completa asimetría. Es una invitación falsa. Es una orden”, sostuvo.

“Entonces, no nos hagan normalizar un gesto que es discriminatorio y que es peligroso”, agregó, señalando que este tipo de medidas pueden terminar en una “deriva peligrosa” si comienzan a extenderse a otros ámbitos.

#HoyEsNoticiaCNN | Eugenio Tironi, sociólogo, por indicación que busca denunciar a migrantes irregulares en salud y educación: “Es una invitación falsa, es una orden”@matiburgos

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Por otra parte, el sociólogo también cuestionó la disposición del mandatario a debatir o revisar sus posiciones. “Yo tengo, de pronto, la impresión de que aquí no hay un esfuerzo de debatir, de persuadir a los que piensan diferente. Solamente se les dice que ‘crean en mí, que las cosas van a estar bien’, que lo demás es política, que lo demás es un debate estéril, que lo demás es perder el tiempo, y que vamos a andar paso a paso. O sea, hay una cortina impermeable”.

Pese a sus reparos, el sociólogo descartó que el presidente hubiera utilizado la cuenta pública para responsabilizar directamente al gobierno anterior. “No me pareció que él fuera insidioso ni que buscara con crueldad culpar específicamente al gobierno anterior. Él culpa a una ola mucho más larga”, indicó.

Finalmente, estimó que el discurso dejó espacio para eventuales conversaciones entre el oficialismo y la oposición. “Hoy día los puentes no se dinamitaron. Más bien se creó una atmósfera un poco mejor de la que se esperaba”, concluyó.

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