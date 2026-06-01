Exministro Cordero responde a las críticas del Presidente Kast sobre la Política Nacional de Seguridad: “En los excesos retóricos se terminan pagando consecuencias con posterioridad”

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a las declaraciones del Presidente José Antonio Kast en la antesala de su primera cuenta pública, específicamente a su visión crítica de la agenda de seguridad del gobierno saliente.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre los dichos del Mandatario en CNN Chile, quien afirmó: “El tema de seguridad es evidente que no dejaba conforme a nadie y que tenemos un nivel de inseguridad muy alto. Todos los índices subieron”, el extitular de la cartera respondió que “al Presidente probablemente no le han mostrado los datos con fidelidad. La primera política en materia de crimen organizado fue la que implementó la administración de Gabriel Boric”.

“En general, considero que la simple verdad de los hechos permite responder ese tipo de cosas. Cuando uno analiza la evidencia en el caso de los homicidios, los años más complejos para el país fueron 2021 y 2022, y se redujeron”, afirmó, agregando que ocurrió algo similar con la violencia en la Macrozona Sur.

Por tanto, desde su análisis, calificó como “impreciso” el balance de Kast y sostuvo que “no se compadece con los hechos”.

“Cualquier cifra que uno tome, los datos van a la baja”, enfatizó, y subrayó: “En los excesos retóricos se terminan pagando consecuencias con posterioridad“.

#CNNPrime | Luis Cordero, exministro de Justicia y de Seguridad, por plan de seguridad de Kast: “Mi impresión es que esta administración tenía un plan electoral en su campaña, pero que probablemente no consideró la etapa de transformación institucional que vivió el país en… pic.twitter.com/9tJYSfVW0a — CNN Chile (@CNNChile) June 2, 2026

#CNNPrime | Luis Cordero, exministro de Justicia y de Seguridad, por cambio de ministro en Seguridad: “Hay un cambio. Arrau entiende la seguridad como una política de Estado. Steinert la entendía como una gestión de persecución penal”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/ATK1WxVsZn — CNN Chile (@CNNChile) June 2, 2026

Las críticas del Presidente Kast a la Política Nacional de Seguridad Pública liderada por la administración de Gabriel Boric

En conversación con la conductora de Tolerancia Cero y CNN Prime, Mónica Rincón, el Mandatario fue consultado respecto de la decisión de trabajar sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública, promulgada durante la administración del entonces Presidente Gabriel Boric.

“Un gobierno puede definir una estrategia y no cumplirla”, comentó en referencia a la gestión previa, y desde su perspectiva hubo un incumplimiento de objetivos: “El tema de seguridad es evidente que no dejaba conforme a nadie y que tenemos un nivel de inseguridad muy alto. Todos los índices subieron”, afirmó.

“La estrategia en general es una política de Estado donde uno define lo que quiere y va a hacer. Claramente, el gobierno anterior, en temas de inmigración, persecución del narcotráfico, crimen organizado, control de barrios y homicidios, no cumplió ninguna meta“, agregó el Mandatario.

El jefe de Estado recalcó que la administración anterior no cumplió con dicha estrategia. “Es evidente. La situación que tenemos en Chile dice lo que ellos no hicieron y que nosotros estamos avanzando paso a paso en cada área”, concluyó.