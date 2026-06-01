Armada “castiga” a perro que mordió a oficial, lo retira de “actividades operativas” y ordena su “reentrenamiento y evaluación conductual”

La Armada de Chile “castigó” al perro antidrogas que durante una ceremonia oficial mordio a un oficial de la institución.

A través de un comunicado, la institución aclaró que “los perros entrenados para la detección de drogas, sustancias ilícitas o explosivos no son adiestrados para atacar personas. Por el contrario, su entrenamiento contempla la denominada indicación pasiva, consistente en adoptar una posición específica frente a una persona o elemento sospechoso, permitiendo señalar la presencia de sustancias de interés sin contacto físico ni agresión”.

“El hecho registrado el pasado 7 de mayo ocurrió durante una actividad pública de demostración de capacidades operativas, instancia en la que participaba un ejemplar de raza Pastor Belga Malinois. Durante el desarrollo de la presentación, el animal reaccionó de manera inesperada al verse expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público”, aseguraron.

La Armada afirmó que “de acuerdo con la evaluación efectuada por personal veterinario especializado, el can se encontraba en un estado de sobreexcitación, condición que derivó en una respuesta inadecuada, afectando tanto al Oficial participante en la demostración como a un camarógrafo que registraba la ceremonia”.

“Considerando lo anterior, el ejemplar fue retirado de las actividades operativas y actualmente se encuentra en un proceso de reentrenamiento y evaluación conductual. Asimismo, permanece en buen estado de salud y bajo la supervisión permanente de su guía y equipo especializado”, se agregó.

“La Armada de Chile reafirma su compromiso con el bienestar animal, la seguridad de las personas y el estricto cumplimiento de los estándares de entrenamiento y control de sus canes de trabajo, adoptando todas las medidas necesarias para evitar la repetición de situaciones similares”, cerró la institución en su comunicado.