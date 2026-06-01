Contraloría oficia a ministerios por “graves falencias de seguridad” en cárcel de Aysén

La Contraloría General de la República (CGR) reveló este lunes que detectó “graves falencias de seguridad” durante una fiscalización a centros penitenciarios de Coyhaique y Puerto Aysén, en la Región de Aysén.
La inspección se realizó durante este fin de semana, entre las 22:00 horas del sábado 30 de mayo hasta las 02:30 horas del domingo 31, y fue liderada por el contralor regional, Ricardo Hevia.
En concreto, el equipo fiscalizador constató que en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Coyhaique “el portón de acceso vehicular y peatonal a dicho recinto penal se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada”.
A esto se sumó que “en la garita dispuesta para controlar el acceso no se encontraba ningún funcionario de Gendarmería de Chile resguardando el acceso, situación que ya había sido objetada por la Contraloría en marzo de 2025“.
Ante lo expuesto, la CGR ofició a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, para que se instruya un sumario y se implementen de forma inmediata “las medidas correctivas que correspondan”.
El oficio 👇🏻 pic.twitter.com/cjlUfCeIYc
— Contraloría (@Contraloriacl) June 1, 2026
Además, el organismo confirmó que continuará el proceso de fiscalización en la zona “para revisar otras materias”.
El plan de trabajo incluyó también una inspección a otros dos centros de Coyhaique: el Centro de Cumplimiento Penitenciario y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios; así como a los recintos ubicados en Puerto Aysén: el Centro de Detención Preventiva y el Centro de Trabajo Valle Verde.
Este programa de la Contraloría contempla ya 70 cárceles fiscalizadas en todo el territorio nacional. Además del control riguroso, se han tomado otros tipos de acciones, como la tramitación de sumarios administrativos.
Tales acciones tienen como objetivo dar con los responsables administrativos de situaciones tales como “fugas de reos y consumo de drogas dentro de los recintos, entre otras irregularidades”.
🔴AHORA | Contraloría detecta graves fallas de seguridad en recinto penal de Aysén. Se oficia a ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y DD. HH.
La nota 👉🏻 https://t.co/RKd0AcFvtO pic.twitter.com/1ULZJN5QGK
— Contraloría (@Contraloriacl) June 1, 2026
Lo más leído
- Declaran Alerta Ambiental para este martes 2 de junio en la Región Metropolitana: ¿Qué medidas rigen?
- Exministro Cordero responde a las críticas del Presidente Kast sobre la Política Nacional de Seguridad: "En los excesos retóricos se terminan pagando consecuencias con posterioridad"
- "No acatan la decisión popular": Ministro Undurraga responde tras abucheos en Sala Ceina durante Día del Patrimonio
- Armada "castiga" a perro que mordió a oficial, lo retira de "actividades operativas" y ordena su "reentrenamiento y evaluación conductual"
- Eugenio Tironi por Registro Social de Vándalos propuesto por Kast: “Tiene algo de autoritarismo de terciopelo”