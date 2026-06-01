Contraloría oficia a ministerios por “graves falencias de seguridad” en cárcel de Aysén

La Contraloría General de la República (CGR) reveló este lunes que detectó “graves falencias de seguridad” durante una fiscalización a centros penitenciarios de Coyhaique y Puerto Aysén, en la Región de Aysén.

La inspección se realizó durante este fin de semana, entre las 22:00 horas del sábado 30 de mayo hasta las 02:30 horas del domingo 31, y fue liderada por el contralor regional, Ricardo Hevia.

En concreto, el equipo fiscalizador constató que en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Coyhaique “el portón de acceso vehicular y peatonal a dicho recinto penal se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada”.

A esto se sumó que “en la garita dispuesta para controlar el acceso no se encontraba ningún funcionario de Gendarmería de Chile resguardando el acceso, situación que ya había sido objetada por la Contraloría en marzo de 2025“.

Ante lo expuesto, la CGR ofició a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, para que se instruya un sumario y se implementen de forma inmediata “las medidas correctivas que correspondan”.

Además, el organismo confirmó que continuará el proceso de fiscalización en la zona “para revisar otras materias”.

El plan de trabajo incluyó también una inspección a otros dos centros de Coyhaique: el Centro de Cumplimiento Penitenciario y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios; así como a los recintos ubicados en Puerto Aysén: el Centro de Detención Preventiva y el Centro de Trabajo Valle Verde.

Este programa de la Contraloría contempla ya 70 cárceles fiscalizadas en todo el territorio nacional. Además del control riguroso, se han tomado otros tipos de acciones, como la tramitación de sumarios administrativos.

Tales acciones tienen como objetivo dar con los responsables administrativos de situaciones tales como “fugas de reos y consumo de drogas dentro de los recintos, entre otras irregularidades”.