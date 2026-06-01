Boric y eventual regreso a La Moneda: “Sé que mi nombre será uno de los que esté en discusión”, aunque asegura “no tener esa ambición”

El expresidente Gabriel Boric concluyó este lunes su gira por Europa con una entrevista en la British Library, la Biblioteca Nacional del Reino Unido, instancia en la que abordó su posible regreso al Palacio de La Moneda.

En paralelo a la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el militante del Frente Amplio (FA) sostuvo una entrevista con la periodista escocesa Isabel Hilton en un conversatorio con público en Londres, al que asistió acompañado de su pareja e hija.

En la instancia, el otrora mandatario abordó su futuro político y sopesó la alternativa de lanzar una nueva candidatura a la presidencia.

“La respuesta obviamente no es sí o no. Porque soy un convencido de que la política tiene sentido sólo cuando está en función de proyectos colectivos. Por lo tanto, yo no me despierto todas las mañanas pensando en cómo volver a ser presidente, no tengo esa ambición personal, genuinamente no la tengo”, sostuvo, según consignó La Tercera.

No obstante, no se cerró a la posibilidad de volver a instalarse en La Moneda: “Sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión. Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque va a haber otros y muy buenos”.

En ese sentido, reflexionó que su paso por el Gobierno tuvo un costo político y condicionó su eventual postulación a que exista otra figura política “más convocante” del sector en ese momento.

“Entonces, quizás no sea yo la persona que le corresponde enfrentar ese desafío, sino que haya una persona que sea más convocante, porque yo ya tengo una carga y hay que ver si esa carga sirve o no para ser mayoría. Y lo que importa es ser mayoría para poder avanzar en las ideas que tenemos”, enfatizó.

Asimismo, reconoció que su gestión terminó “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación. Yo no puedo desconocer eso“.

Por último, criticó los recortes del Gobierno de Kast a los ministerios, entre ellos el de Cultura: “Hemos visto cómo ahora recortan presupuestos. Cultura sufrió un recorte de 10% de su presupuesto. Yo habría invertido mucho más en lo que fueron los programas de puntos de cultura“.

Agregó que “los puntos de cultura son espacios en donde se busca dar un financiamiento a iniciativas autoconvocadas de agentes culturales locales. Porque la cultura no es solamente los grandes autores, las grandes bandas, sino que la cultura está en todas partes, está en el territorio. Y la cultura es lo que te va generando la cohesión social”.