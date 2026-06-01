Sernac inicia fiscalización digital y ya reporta primeros reclamos por “publicidad engañosa” en el CyberDay 2026

Este lunes 1 de junio arrancó oficialmente una nueva edición del CyberDay Chile 2026, el evento de comercio electrónico organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que se extenderá hasta el miércoles 3 de junio. Como es habitual, la jornada inicial concentra un altísimo flujo de transacciones y ofertas en diversos rubros, abriendo una ventana de oportunidades para los consumidores, pero también imponiendo severos desafíos en materia de seguridad y respeto a la legislación vigente. Frente a este escenario, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) desplegó un masivo plan de fiscalización digital a nivel nacional con el objetivo explícito de “monitorear el comportamiento de las empresas participantes y verificar el cumplimiento de la normativa vigente”.

A las pocas horas de haber iniciado el evento, el panorama de contingencia ya muestra los primeros roces entre las plataformas del retail y los usuarios. El organismo fiscalizador informó que, durante su primera revisión de esta versión, “se han recepcionado 32 quejas, de las cuales 19 corresponden a empresas adheridas al evento oficial de la Cámara de Comercio de Santiago”. La cifra preliminar enciende las alertas tempranas de la autoridad, considerando los antecedentes del CyberDay 2025, instancia donde el Sernac llegó a registrar un global superior a los 10 mil reclamos formales, acumulando los retrasos en los despachos cerca del 40% de las disconformidades de la época.

El foco de conflicto de esta jornada se ha concentrado de manera nítida en las estrategias de precios de las marcas participantes. Según detalló el servicio fiscalizador, “el principal motivo de reclamo presentado por consumidores apunta a publicidad engañosa y manipulación de precios”. Las denuncias de los cibernautas apuntan directamente a que las rebajas publicitadas no serían efectivas debido a cuestionadas “prácticas comerciales, como inflación previa, cambios al pagar y condiciones ocultas”, vulnerando la transparencia básica que exige la ley para el comercio a distancia.

Ante las irregularidades detectadas y el inicio del flujo transaccional masivo, desde la institución recordaron enfáticamente la vigencia de los derechos del consumidor en el ecosistema digital, subrayando que “todas las compras online cuentan con los mismos derechos que una presencial”. En ese sentido, recalcaron que los usuarios disponen de un plazo de seis meses para ejercer la garantía legal en artículos defectuosos, pudiendo elegir de manera autónoma “el cambio, la reparación o la devolución del dinero” , además de contar con la facultad de ejercer el derecho a retracto dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la compra. El Sernac concluyó enfatizando que “en caso de presentar algún inconveniente, se puede ingresar un reclamo directamente en SERNAC.cl” o a través de sus canales telefónicos habilitados.