Ministra Duco tras guiños del Presidente Kast a la construcción de un estadio para la U: “Estamos a disposición para trabajar con el club”

“Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio… para que no sean un meme”, dijo el Presidente José Antonio Kast durante la promulgación de la ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP).

Las declaraciones tuvieron repercusiones inmediatas por parte de la exministra y actual presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien respondió a través de X: “El Mandatario Kast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”.

Hoy el Presidente @joseantoniokast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para q así sea. — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) May 27, 2026

Este lunes, en el marco de la Cuenta Pública, el jefe de Estado volvió a referirse a los recintos deportivos.

“Estableceremos una mesa de trabajo para impulsar el plan de recintos deportivos para Chile, que permita acelerar, mediante acuerdos públicos y privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, ¿por qué no decirlo?, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio para desarrollar sus actividades“, manifestó.

En esa línea, agregó: “Los espacios deportivos no son solamente de un club, no es un llamado a uno u otro club, es un llamado a Chile entero. Y ahí el Estado sí puede contribuir al desarrollo e impulso de la infraestructura deportiva, cultural y tecnológica en el país. Vamos a convertir al Estado en un articulador de estas grandes iniciativas que, con el compromiso y la agilidad del Estado, y con el compromiso y la responsabilidad del mundo privado, pueden avanzar a pasos agigantados”.

Consultada por CNN Chile sobre este tema, la ministra del Deporte, Natalia Duco, afirmó: “Nosotros, como ministerio, vamos a recibir tanto a Azul Azul como a cualquier club deportivo que nos pida colaboración para facilitar la realización de estadios deportivos para los distintos clubes, ya sea para el fútbol, pero, sobre todo, para todos los otros deportes que merecen tanto la atención como el desarrollo de infraestructura deportiva”.

Al preguntarle si existe una reunión agendada con Azul Azul, aclaró que “no depende de nosotros. Estamos viendo todos los deportes en el país, pero estamos a disposición para trabajar con el club cuando ellos nos soliciten una reunión“.