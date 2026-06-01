“No acatan la decisión popular”: Ministro Undurraga responde tras abucheos en Sala Ceina durante Día del Patrimonio

El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, calificó como “violento” el episodio que protagonizó junto a la titular de Energía, Ximena Rincón, cuando fueron interpelados por el público durante la función de La Pérgola de las Flores en la Sala Ceina, en el marco del Día del Patrimonio.

Entre abucheos y gritos como “ladrones”, “ratas” y “fachos”, una parte de la audiencia pedía la salida de ambas autoridades de la obra teatral, la cual fue transmitida por TVN y cuyo momento fue divulgado en redes sociales.

“La violenta jornada que tuve que vivir, realizada por gente que dice ser representante de la cultura, pero que de cultura, al menos en ese acto, no demostró ningún amor hacia ella“, sostuvo en Radio Biobío.

Asimismo, aseguró que los insultos proferidos en su contra aquel día no tienen ninguna relación con su comportamiento personal o su desempeño en el cargo: “Yo no soy ladrón, no me he robado nada”.

También abordó el respaldo que el presidente José Antonio Kast realizó durante su discurso en la Cuenta Pública: “Espero que todos aquellos que vieron lo que ocurrió en la Pérgola de las Flores digan que eso no lo queremos ver nunca más. Nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad. Así que, ministro, le doy las gracias por su valentía, por estar ahí, por permanecer hasta el final, porque eso es lo que cambia Chile”, declaró el Mandatario durante la mañana.

Al respecto, Undurraga señaló que el gesto “habla de su calidad humana, de ser un líder que está preocupado por la gente que trabaja con él”.

Por último, lamentó los casos de agresiones e insultos que han afectado a distintas figuras del oficialismo y el Gobierno en las últimas semanas, como la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, y a la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez.

“Hablan más de una oposición que no quiere encontrarse, que no quiere trabajar por Chile. (…) Nosotros somos ministros de un gobierno que resultó triunfante con más de siete millones de votos. No están acatando la decisión popular“, añadió.

“No fue un acto de valentía. Fue un acto bajo y cobarde”

La ministra de Energía también se refirió al episodio y lo condenó duramente en redes sociales: “La cultura no puede ser rehén del odio“.

“Fui a ver La Pérgola de las Flores, una de las obras más queridas y representativas de nuestra identidad cultural. Pero antes de que comenzara la función, ocurrió algo que no puede normalizarse. Durante cerca de quince minutos, un grupo de personas del público se dedicó a insultar a autoridades presentes en el teatro. Gritaron ‘ladrones’, ‘ratas’, ‘fachos’, ‘váyanse'”, reveló en X.

La secretaria de Estado explicó que estos gritos sucedieron “mientras la presentadora intentaba dar inicio a la función. No dejaron hablar. No dejaron escuchar. No dejaron que el resto del público pudiera vivir en paz el inicio de una obra que pertenece a todos”.

En esa línea, dijo que “lo ocurrido no fue protesta cultural. Fue intolerancia. Fue la pretensión de expulsar al otro del espacio público por pensar distinto o por representar una determinada posición política. Y eso es precisamente lo contrario a lo que se espera de una sociedad democrática. Además, hubo allí una falta de respeto evidente hacia los artistas, hacia el equipo de la obra y hacia el público”.

Rincón abordó igualmente los episodios de agresiones que han ocurrido en el último tiempo con figuras del Gobierno y del oficialismo.

“Lo más grave es que este tipo de episodios se han ido haciendo frecuentes. Algunos parecen creer que la violencia verbal es una forma superior de compromiso político. No lo es. Es apenas la expresión de una democracia enferma, donde el adversario deja de ser alguien con quien se debate y pasa a ser alguien a quien se quiere humillar, expulsar o silenciar. No podemos acostumbrarnos. No podemos mirar para el lado”, enfatizó.