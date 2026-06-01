Declaran Alerta Ambiental para este martes 2 de junio en la Región Metropolitana: ¿Qué medidas rigen?

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este martes 2 de junio en Santiago.
La medida fue tomada tras una recomendación de la Seremi del Medio Ambiente debido a las condiciones de ventilación desfavorables previstas para la cuenca capitalina.
El fin de la alerta es resguardar la salud de los habitantes de la región ante un escenario meteorológico que podría dificultar la dispersión de contaminantes.
Las autoridades metropolitanas hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones establecidas durante este episodio crítico, especialmente la prohibición de utilizar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera, con excepción de los equipos que funcionan con pellets.
La fiscalización de esta medida estará a cargo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, en coordinación con los municipios y Carabineros. La restricción vehicular será controlada por Carabineros, la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia desplegada en la Región Metropolitana.
Medidas para este martes 2 de junio
Restricción vehicular
- Automóviles con sello verde (inscritos antes de septiembre de 2011): patentes terminadas en 0 y 1 en la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.
- Automóviles sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo Américo Vespucio.
- Automóviles sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 fuera del anillo Américo Vespucio en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.
- Motocicletas: patentes terminadas en 0 y 1 en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.
- Transporte de carga y camionetas sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 al interior del anillo Américo Vespucio.
Quemas agrícolas
- Se mantiene la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana hasta el 31 de octubre.
Calefacción residencial
- No podrán funcionar calefactores a leña ni otros combustibles sólidos derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los calefactores a pellets.
Actividades deportivas
- El Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de Educación Física, pero sí reducir la intensidad de las actividades, evitando ejercicios de alta exigencia física y privilegiando su realización en espacios cerrados.
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