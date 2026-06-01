Beatriz Sánchez (FA) por rebaja del impuesto corporativo: “No tenemos un fetiche con que no se pueda bajar del 27% al 23%”

La senadora del Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile la primera cuenta pública del Mandatario José Antonio Kast.

En ese contexto, la legisladora señaló que no ve apertura al diálogo por parte del Ejecutivo para realizar modificaciones a la megarreforma.

“Sería bueno que el gobierno escuchara a sus senadores”, subrayó, y agregó que “el Presidente José Antonio Kast tiene una desconexión con lo que pasa en la calle”.

En cuanto al Plan de Reconstrucción, remarcó que este beneficia a los sectores de mayores ingresos y que “desfinancia al Estado”.

“No tenemos un fetiche que no se puede bajar del 27% al 23%”, remarcó Sánchez, en referencia a la rebaja del impuesto corporativo.

Y al hacer un balance de la cuenta pública, Sánchez concluyó: “Me hacen falta definiciones más estructurales que pensé que podían estar contenidas”. Entre ellas, mencionó la ausencia de una política exterior frente a la actual coyuntura internacional.

#ToleranciaCero | Beatriz Sánchez, senadora FA: “Hay una desconexión muy grande de Kast con lo que pasa en la calle. Hoy hay un problema de alza del costo de la vida, después de haberle traspasado el alza del combustible a las personas” 💻https://t.co/DWNCyhaJL3… pic.twitter.com/IX74qzZXfX — CNN Chile (@CNNChile) June 2, 2026