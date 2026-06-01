Exministro Cordero analiza salida de Trinidad Steinert: “Miró al Ministerio de Seguridad como una especie de extensión del Ministerio Público”

El exministro de Seguridad y Justicia, Luis Cordero, abordó la salida de la exministra Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública y el anuncio del presidente José Antonio Kast sobre el nuevo Registro de Vándalos e Incivilidades.

En CNN Prime, Cordero detalló las razones que, a su juicio, explican la salida de Steinert: “Mi impresión es que probablemente el énfasis de la exministra estuvo en mirar al Ministerio de Seguridad como si fuera una especie de extensión de gestiones que realiza el Ministerio Público y la verdad es que son dos ámbitos completamente distintos y eso probablemente le terminó por afectar en su desempeño”, afirmó.

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Sobre si a Steinert le faltó comprender la naturaleza del cargo, respondió: “Sí, pero no solo ella”, señalando que “para que las cosas funcionen en el Estado y en la administración pública en particular, no basta tener fe, no basta asumir la bondad de los principios y los propósitos que uno persigue, es necesario ejecutar acciones”.

#CNNPrime | Luis Cordero, exministro de Justicia y de Seguridad, por seguridad en el gobierno de Kast: “Para que las cosas funcionen en el Estado no basta tener fe”@tv_monica

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Cordero también marcó diferencias con la gestión del actual ministro, Martín Arrau. “Yo tengo la impresión de que el ministro Arrau entiende bien que este es un barco en el que estamos todos”, dijo, para luego agregar que el secretario de Estado entiende la seguridad “como una política de Estado”, en contraste con Steinert, quien “la entendía más bien como una gestión de persecución penal, el caso a caso”.

“Son dos dimensiones de las cosas, simplemente. No estoy diciendo que una sea correcta y otra no, (…) pero una sí responde a la naturaleza de la función de la administración pública“, añadió.

#CNNPrime | Luis Cordero, exministro de Justicia y de Seguridad, por cambio de ministro en Seguridad: “Hay un cambio. Arrau entiende la seguridad como una política de Estado. Steinert la entendía como una gestión de persecución penal”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/ATK1WxVsZn — CNN Chile (@CNNChile) June 2, 2026

Registro de Vándalos e Incivilidades

Cordero también abordó el anuncio del presidente José Antonio Kast, durante la Cuenta Pública, respecto a la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades. A su juicio, la discusión debe centrarse en las incivilidades, una materia en la que, según afirmó, ya existían avances durante la administración anterior.

Respecto del registro anunciado por el Gobierno, planteó reparos sobre su diseño y sus efectos. “Yo sé que el relato del Gobierno ha estado en el concepto del Registro de Vándalos, pero, en estricto rigor, la pregunta es qué beneficios sociales se pierden producto de la pena”, señaló.

Asimismo, advirtió que “respecto de las incivilidades, van a aparecer varios temas técnicos”, debido a que algunas corresponden a faltas penales y otras a infracciones administrativas, por lo que “los estándares procesales son muy distintos”.

Pese a esas observaciones, defendió avanzar en esta materia. “Lo que sí es evidente es que el país debe avanzar en la regulación y castigo de incivilidades, porque tiene un efecto muy disruptivo. Es una de las demandas principales de los alcaldes, pero requiere de estrategias de cobertura y control que son muy distintas a aquellas que están vinculadas a delito”, afirmó.

En esta línea, sobre qué le parece que se pierdan beneficios sociales, afirmó: “Lo que pasa es que depende de qué beneficios y, en segundo lugar, respecto de qué plazos. Si usted pierde los beneficios por plazos indeterminados, eso tiene un problema de constitucionalidad que es muy evidente; si los pierde por un periodo determinado, probablemente va a haber un problema de proporcionalidad”.