Senadora María José Gatica y la discusión sobre la megarreforma: “No es apropiado sacar a la fuerza un proyecto que es de alto impacto”

La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, abordó la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast y la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Desde su perspectiva, el jefe de Estado mostró apertura al diálogo y destacó el trabajo que han realizado durante la discusión de la megarreforma en el Senado el biministro Claudio Alvarado y el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Consultada en Tolerancia Cero sobre el efecto que podría generar que la iniciativa sea aprobada por un estrecho margen, Gatica subrayó: “No es apropiado que este proyecto se apruebe por un solo voto”, y remarcó que es importante que el Ejecutivo tenga la apertura necesaria para acoger a las diversas fuerzas políticas.

“No es apropiado sacar a la fuerza un proyecto que es de alto impacto positivo”, advirtió, y concluyó que es importante consensuar las posturas entre el oficialismo y la oposición.

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