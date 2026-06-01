Radio CNN

Senadora María José Gatica y la discusión sobre la megarreforma: “No es apropiado sacar a la fuerza un proyecto que es de alto impacto”

Por

La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, abordó la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast y la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Desde su perspectiva, el jefe de Estado mostró apertura al diálogo y destacó el trabajo que han realizado durante la discusión de la megarreforma en el Senado el biministro Claudio Alvarado y el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Consultada en Tolerancia Cero sobre el efecto que podría generar que la iniciativa sea aprobada por un estrecho margen, Gatica subrayó: “No es apropiado que este proyecto se apruebe por un solo voto”, y remarcó que es importante que el Ejecutivo tenga la apertura necesaria para acoger a las diversas fuerzas políticas.

“No es apropiado sacar a la fuerza un proyecto que es de alto impacto positivo”, advirtió, y concluyó que es importante consensuar las posturas entre el oficialismo y la oposición.

Mira aquí la entrevista completa

Lo más leído

Lee también