Nuevo bono de $30 mil por hijo: Así funcionaría el beneficio que el Gobierno busca tramitar

Fue durante la Cuenta Pública 2026 cuando el presidente José Antonio Kast anunció un beneficio económico para apoyar a las familias chilenas en medio del aumento del costo de la vida.

“Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar desafíos porque sabemos que cuando los precios suben son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren. Este golpe es aún más duro cuando hay hijos que criar porque los gastos no pueden esperar”, remarcó el Mandatario.

Es por eso que anunció que el apoyo económico consistirá en una suma de $30.000 por niño de entre 0 y 13 años de cada familia.

“Serán 30.000 pesos por niño para ayudar a los gastos del hogar y que llegue en el momento que más se necesita porque muchos padres son sostenedores, muchas mamás saben que los primeros años de vida son donde más se exige en tiempo y en cuidado y también en recursos”, explicó.

¿Quiénes serán los beneficiados?

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, adelantó a Meganoticias que el proyecto de ley será presentado pronto en el Congreso y que le darán “suma urgencia”.

Al respecto, señaló que “va a presentarse en las próximas semanas al Congreso. Como es una ley, no podemos estimar claramente los plazos, pero sabemos que tenemos que llegar de forma oportuna a las familias, por lo que actuaremos con la mayor energía para lograr los resultados lo antes posible”.

Según lo que detalló el Ejecutivo, este beneficio es solo para las familias que estén en el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).