Kast envía proyecto que crea Registro Nacional de Vándalos: “Tendrán que pensarlo dos veces antes de lanzar una bomba molotov”

El presidente José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

Esta mañana, en su primera Cuenta Pública, entregó detalles sobre la iniciativa, señalando que estarán incluidos “quienes hayan cometido delitos como atentar contra Carabineros, contra el personal de los servicios de salud, contra cualquiera que esté en el transporte público”.

Así, apeló a recuperar el patrimonio y a proteger a la ciudadanía de conductas que “van horadando nuestros barrios, aquellas conductas que dañan nuestro patrimonio nacional, histórico y cultural”.

Durante esta tarde, en medio de la firma de la iniciativa, comentó que el Registro Nacional de Vándalos busca que quienes realicen “incivilidades” o cometan “delitos graves” posteriormente no adquieran beneficios sociales.

“Si alguien se da la libertad para quemar un bus, eso no solamente tiene que tener una sanción penal, sino que también tiene que tener una sanción de la sociedad. Si alguien está dispuesto a destruir un bien nacional de uso público o monumento de la nación, tendrá que pagar con la sanción que corresponda, pero tampoco se puede beneficiar del trabajo de todos los chilenos para después postular a un beneficio estudiantil, a un beneficio de pensiones”, afirmó el presidente.

Y continuó diciendo: “Tendrá que pensarlo dos veces antes de lanzar un joven una bomba molotov; tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional”.

En esa línea, dijo esperar que el Congreso pueda tramitar la iniciativa y “veamos quiénes están por cuidar la patria, quiénes están por recuperar los barrios. El deterioro de la ciudad también ayuda al crimen organizado, va generando cada vez más temor en la ciudadanía y eso tenemos que enfrentarlo”.

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