Restricción vehicular para el martes 2 de junio: ¿Qué patentes tienen prohibido circular?

Este martes se vivirá una nueva jornada de restricción vehicular en Santiago, una disposición que se repite cada año durante el invierno.

Esta medida forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Su objetivo es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular el martes 1 de junio?

Automóviles con sello verde (inscritos antes de septiembre de 2011): patentes terminadas en 0 y 1 en la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Automóviles sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo Américo Vespucio.

Automóviles sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 fuera del anillo Américo Vespucio en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Motocicletas: patentes terminadas en 0 y 1 en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Transporte de carga y camionetas sin sello verde: patentes terminadas en 0, 1, 2 y 3 al interior del anillo Américo Vespucio.

¿Cuáles son las multas por circular durante la restricción vehicular?

Las multas van de 1 a 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?