Carabineros reporta la detención de 10 personas durante la Cuenta Pública: Hay un menor de edad entre los arrestados

Este lunes se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, la cual terminó con la detención de 10 personas tras incidentes en la comuna de Valparaíso.

Distintos incidentes se reportaron durante la instancia, los que se concentraron en la calle Pedro Montt con Freire y avenida Francia, según confirmó la general Patricia Vásquez a Radio Bío Bío.

La autoridad detalló que cerca de 300 manifestantes se congregaron en la Plaza Victoria para marchar hacia el Parlamento, instancia en la que se produjeron disturbios menores que la policía contuvo con rapidez.

Asimismo, aseguró que por el momento no se ha reportado ningún funcionario de Carabineros herido ni tampoco civiles.

El operativo policial culminó con un balance de diez detenidos. De ellos, seis fueron arrestados por desórdenes públicos, tres por mantener órdenes de captura vigentes y uno por ocultación de identidad durante las fiscalizaciones en el exterior del Congreso.

De los diez detenidos, ocho son hombres, dos son mujeres y uno de ellos es menor de edad. Además, explicó que todos tienen nacionalidad chilena.