Gremio de enfermeras acusa que Cuenta Pública del presidente Kast omitió crisis hospitalaria por recortes en Salud

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF) criticó este lunes la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, asegurando que el discurso dejó fuera una de las principales preocupaciones que enfrenta hoy la red pública de salud.

En una declaración pública, el gremio sostuvo que “una de las realidades más urgentes que enfrenta hoy la salud pública estuvo ausente: la situación de hospitales que han advertido dificultades concretas para sostener su funcionamiento tras los recortes presupuestarios aplicados al sector”.

La organización ejemplificó esta situación con dos recintos asistenciales. Según indicó, “el Hospital Sótero del Río, el establecimiento con el mayor recorte del país, ha señalado que sus recursos podrían agotarse en agosto si se mantienen las actuales condiciones presupuestarias”, mientras que “el Hospital de Los Ángeles enfrenta una reducción superior a los $2.700 millones pese a ser el único hospital de alta complejidad para más de 420 mil habitantes de la provincia de Biobío”.

Para la FENASENF, ambos casos “reflejan una preocupación que ya comparten autoridades municipales, trabajadores de la salud, directivos hospitalarios y usuarios en distintas regiones del país”.

El gremio también cuestionó los anuncios realizados en materia sanitaria: “Resulta contradictorio destacar avances en listas de espera, atención oncológica y gestión sanitaria sin explicar cómo se alcanzarán esas metas cuando los propios hospitales alertan problemas para adquirir insumos, mantener reemplazos y responder a una demanda asistencial cada vez mayor”.

En esa línea, agregaron que “lo que está en juego no es una discusión administrativa, sino la capacidad de la red pública para responder oportunamente a millones de personas”.

Finalmente, las enfermeras y enfermeros marcaron distancia con uno de los conceptos utilizados por el presidente durante su intervención. “El presidente Kast habló de heroísmo. Nosotras hablamos de pacientes. Y los pacientes necesitan hospitales con recursos, planificación y condiciones seguras para recibir la atención que merecen”, afirmaron, advirtiendo que “la salud pública no puede seguir sosteniéndose sobre el sacrificio permanente de quienes la hacen funcionar”.

Por otra parte, la FENASENF informó que este miércoles 4 de junio participarán en una manifestación junto a otros gremios de la salud pública a las afueras del ex Congreso Nacional en Santiago, en el marco de una sesión de la Comisión de Salud del Senado en la que se abordará el impacto de los recortes presupuestarios en la red asistencial.