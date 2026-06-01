Paso fronterizo Ollagüe: Incautan más de 458 kilos de cannabis desde camión que intentaba ingresar a Chile

Un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama, junto a la Fuerza de Tarea Fronteriza y Brigada Antinarcóticos de la PDI, bajo la dirección de la Fiscalía de Calama, logró la incautación de más de 458 kilos de droga transportados en un camión cisterna.

La situación quedó al descubierto mientras el vehículo mayor ingresaba a Chile por el Complejo Fronterizo Ollagüe.

Funcionarios de la Aduana de Antofagasta detectaron “irregularidades en un camión cisterna de matrícula boliviana para transporte de combustible que declaraba circular vacío”.

Tras analizar el vehículo con un escáner portátil, los trabajadores confirmaron que había “anomalías” en su contenido. Posterior a ello, revisaron el estanque del camión y encontraron bolsas con “mercancías desconocidas”.

En total, se contabilizaron 44 paquetes que contenían cannabis, logrando la incautación de 458 kilos 60 gramos de la sustancia ilícita.

Debido a las diligencias, fue detenido el conductor del camión, un ciudadano boliviano mayor de edad con situación migratoria regular en el país y sin antecedentes policiales ni órdenes pendientes.

El hombre fue formalizado por el delito de tráfico de drogas y quedó con prisión preventiva. El tribunal otorgó un plazo de investigación de 100 días.

Los antecedentes del caso fueron entregados al Ministerio Público, que dispuso que la Brigada Antinarcóticos de Calama llevara a cabo las acciones investigativas correspondientes.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el decomiso “demuestra que la institucionalidad del Estado se está ejerciendo en esta región, porque cada vez que circulan flujos de mercancía ilícita, independiente del tipo de droga que sea, lo que se está ofendiendo es la soberanía de nuestro país, y lo que están haciendo las instituciones aquí presentes es proteger la soberanía y la seguridad nacional”.

Por su parte, el director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, relevó el trabajo de los funcionarios aduaneros: “La labor de nuestros fiscalizadores identificó esta carga de droga antes de que ingresara al territorio nacional, lo que permitió desencadenar los procesos investigativos instruidos por la Fiscalía y desarrollados por la Policía de Investigaciones”.

Mientras que el jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Erik Menay, comentó que el operativo “demuestra la importancia estratégica que tiene la Región de Antofagasta en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.

“La labor coordinada entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones nos permite detectar nuevas modalidades de ocultamiento y fortalecer las capacidades de respuesta frente a organizaciones criminales que buscan utilizar nuestras fronteras para el ingreso de droga al país”, añadió.