CMF permite mantener las tarjetas de coordenadas: ¿Quiénes podrán seguir usándolas?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) modificó la normativa que establecía la eliminación de los mecanismos de autenticación basados en conjuntos de datos impresos, como las tarjetas de coordenadas.

Con esta decisión, el uso de las tarjetas de coordenadas continuará vigente para determinados grupos de personas que presenten dificultades para adoptar mecanismos de autenticación más robustos.

Según informó el organismo, la medida busca facilitar la transición de los clientes financieros hacia el nuevo sistema de Autenticación Reforzada del Cliente (ARC).

Para ello, la CMF modificó la Norma de Carácter General (NCG) N°538, permitiendo que ciertos clientes que ya utilizan tarjetas de coordenadas al momento de la entrada en vigencia de la norma y que cumplan criterios específicos puedan seguir utilizándolas como mecanismo de autenticación.

¿Quiénes podrán mantener el uso de la tarjeta de coordenadas?

Entre los criterios definidos por la CMF se encuentran:

Ser adulto mayor.

Presentar una condición de salud deteriorada o alguna discapacidad.

Tener dificultades para acceder a canales físicos de atención.

Presentar incompatibilidad o indisponibilidad de dispositivos de confianza, como teléfonos inteligentes, con los mecanismos de autenticación exigidos por la entidad financiera.

“Las instituciones que opten por establecer grupos de clientes que mantengan el uso de la tarjeta de coordenadas, mediante los criterios antes señalados, deberán informarlo a la CMF a más tardar el 1 de agosto del presente año. Cabe señalar que, en las operaciones donde se utilicen tarjetas de coordenadas, la autenticación no será considerada ARC, lo cual implica que en éstas los emisores asumirán un mayor riesgo en los casos de operaciones desconocidas”, informó el organismo.

La modificación también establece que las transferencias electrónicas de fondos entre cuentas de un mismo cliente dentro de una misma institución financiera estarán exentas de la Autenticación Reforzada del Cliente (ARC).

Asimismo, se aclara que en los pagos recurrentes la autenticación reforzada solo será exigida cuando el cliente ingrese la instrucción por primera vez, y no en cada cobro posterior.