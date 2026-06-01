El final de “Euphoria” explicado: ¿Qué pasó con Rue y por qué el cierre dividió a los fans?

Advertencia: esta nota contiene spoilers del final de Euphoria.

Euphoria llegó a su fin después de tres temporadas, siete años desde su estreno y una larga espera entre la segunda y la tercera entrega.

El último episodio, titulado In God We Trust, fue emitido por HBO el domingo 31 de mayo de 2026 y cerró la historia de Rue Bennett, el personaje interpretado por Zendaya desde el debut de la serie en 2019.

La cadena confirmó que la producción terminó oficialmente con su tercera temporada.

¿Qué pasó en el episodio final de Euphoria?

El desenlace se concentró en la caída final de Rue.

Durante la temporada, la protagonista se vio involucrada con Alamo Brown, un líder criminal interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, mientras colaboraba con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para entregar información sobre Laurie, uno de los personajes más peligrosos de la serie.

En el final, Alamo descubre la traición y le entrega pastillas que Rue cree que son Percocet, pero que estaban contaminadas con fentanilo. Rue muere por sobredosis en la mitad del episodio.

La muerte de Rue se convirtió en el momento más comentado del cierre, porque el personaje había sido el centro emocional de Euphoria desde el primer capítulo.

La serie siempre siguió su lucha con la adicción, sus recaídas, sus vínculos familiares y su relación con Jules, interpretada por Hunter Schafer.

En sus últimos momentos, Rue imagina escenas con personas importantes en su vida, entre ellas Fezco, personaje interpretado por Angus Cloud, actor que murió en julio de 2023 por una sobredosis accidental.

Sam Levinson, creador y showrunner de la serie, defendió la decisión en un video transmitido posterior al episodio.

“Me pareció un final honesto. El final honesto es que personas como Rue no sobreviven. … Creo que, al final, quería contar una historia honesta sobre la adicción. También quería contar una historia sobre el duelo y la confusión emocional que este puede provocar”, señaló.

Según explicó, no quiso suavizar el impacto de la adicción ni el riesgo asociado al fentanilo, una droga sintética que ha sido parte central de la crisis de opioides en Estados Unidos.

El final también mostró el desenlace de Ali, el mentor de Rue en Narcóticos Anónimos, interpretado por Colman Domingo. Tras encontrar el cuerpo de la protagonista, Ali entra en una espiral de dolor y termina enfrentando a Alamo en el club Silver Slipper.

En esa escena, mata al responsable de la muerte de Rue. Más tarde viaja a Texas y se presenta ante una familia cristiana que había ayudado a Rue al inicio de la temporada, donde lidera una oración en memoria de ella.

Otros personajes también quedaron con cierres amargos o abiertos.

Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, había muerto en el penúltimo episodio, por lo que no aparece en el final. Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, continúa marcada por su relación con Nate y por las consecuencias económicas de su desaparición.

Maddy, interpretada por Alexa Demie, permanece junto a Cassie, aunque la muerte de Alamo la libera de una deuda que arrastraba durante la temporada.

Lexi, interpretada por Maude Apatow, procesa la muerte de Rue a través de la culpa y de una búsqueda espiritual.

Jules, en tanto, aparece pintando una obra vinculada a Rue, en una escena que funciona como despedida simbólica de su relación.

La tercera temporada llegó con cambios importantes. La historia dio un salto temporal y siguió a los personajes en una etapa de adultez temprana, lejos del colegio.

El elenco regular incluyó a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

También sumó nombres como Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Natasha Lyonne y Trisha Paytas en roles invitados.

El camino hacia el final estuvo marcado por retrasos y cambios de producción.

La tercera temporada fue renovada en 2022, pero su desarrollo se extendió por reescrituras, la agenda de un elenco que se volvió cada vez más demandado en Hollywood y las huelgas de guionistas y actores de 2023.

La despedida también estuvo cruzada por el peso cultural de la producción.

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HBO señaló que Euphoria es una de las series más vistas en la historia de la cadena y que sus dos primeras temporadas recibieron 25 nominaciones a los premios Emmy, con nueve triunfos.

Zendaya, protagonista y productora ejecutiva, ganó dos Emmy por su interpretación de Rue Bennett, un rol que consolidó su transición desde figura juvenil de Disney.