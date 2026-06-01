Oficialismo por indicación para avanzar hacia Sala Cuna Universal anunciada en Cuenta Pública: “Es una buena noticia y “contribuye al desarrollo”

El presidente José Antonio Kast anunció que ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para avanzar hacia un sistema universal en el marco de su primera cuenta pública.

“Finalmente, en una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de las mujeres, el próximo 15 de junio ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna”, sostuvo el mandatario.

Afirmó que la medida busca “poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”, detallando que el Ejecutivo impulsará “un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal”, aunque precisó que la implementación se realizará “con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera”.

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Desde el oficialismo valoraron la medida. La senadora María José Gatica (RN) lo catalogó como unqa “buena noticia“. “El Presidente Kast anunció patrocinio a proyecto de sala cuna. Más cobertura para que las mamás puedan trabajar tranquilas es un avance real para Valdivia y la región”.

Buena noticia: el Presidente Kast anunció patrocinio a proyecto de sala cuna. Más cobertura para que las mamás puedan trabajar tranquilas es un avance real para #ValdiviaCL y la región. #SalaCuna #LosRíos — María José Gatica Bertin (@MjGaticaB) June 1, 2026

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (REP) afirmó “más oportunidades para las mujeres, más apoyo para las familias y más empleo. Avanzar hacia una Sala Cuna Universal con responsabilidad y gradualidad es una política que contribuye al desarrollo de Chile”.

Más oportunidades para las mujeres, más apoyo para las familias y más empleo. Avanzar hacia una Sala Cuna Universal con responsabilidad y gradualidad es una política que contribuye al desarrollo de Chile.#CuentaPública https://t.co/YNNOtos0ck — Diputada Chiara Barchiesi 🇨🇱 (@BarchiesiDip) June 1, 2026

La senadora y presidenta RN, Andrea Balladares, sostuvo “esta ha sido una demanda permanente de RN y, en particular, una causa impulsada con fuerza por nuestras senadoras, convencidas de la importancia de avanzar en una mayor conciliación entre la vida laboral y familiar, además de promover una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral”.