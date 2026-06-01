Fiscal Valencia plantea que Registro de Vándalos también incluya delitos económicos

El fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó que el Registro Nacional de Vándalos anunciado por el presidente José Antonio Kast también podría considerar a personas condenadas por delitos económicos u otras conductas de distinta naturaleza.

En conversación con CNN Chile desde las afueras del Congreso Nacional, Valencia fue consultado por la medida presentada por el mandatario durante su primera Cuenta Pública.

“Me parece que es una idea positiva un registro”, sostuvo el jefe del Ministerio Público, aunque advirtió que la iniciativa debe ser compatible “con las normas internacionales en materia de protección de datos personales”.

Valencia señaló que entiende el sentido de fortalecer las normas sobre incivilidades, pero abrió la puerta a discutir un alcance más amplio del registro.

“Uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos, delitos de otra naturaleza”, afirmó.

Consultado por si se refería a “otro tipo de vándalos”, el fiscal nacional respondió: “También, eso también podría conducir a soluciones favorables”.

El persecutor también abordó la eventual pérdida de beneficios sociales para personas incluidas en el registro y sostuvo que deben existir normas que incentiven y desincentiven determinadas conductas.

“Las pequeñas incivilidades también conducen a grandes delitos. Entonces es importante restablecer una cultura de cumplimiento de la ley”, señaló.