Raúl Soto (PPD) valora los anuncios de seguridad de la cuenta pública y afirma: “Vamos a estar expectantes del plan que anunciará el ministro Arrau”

El timonel del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, abordó la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast y el anuncio de una serie de medidas en materia de seguridad.

En ese contexto, señaló en 24 Horas que las propuestas le parecen interesantes. Sin embargo, sostuvo que habrá que esperar si estas se concretan, puesto que “en estos tres meses hemos visto pocos resultados”.

“Desde esa perspectiva vamos a estar expectantes de la presentación del plan de seguridad. El ministro (Martín Arrau) está citado el día de hoy en la Cámara, vamos a ver si presenta efectivamente en qué se van a traducir estos grandes anuncios para ver si lo respaldamos o no. En principio, solo estamos disponibles a que aquellos temas que vayan en la dirección de entregar más seguridad a los chilenos los podamos respaldar”, agregó.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, afirmó que, desde su perspectiva, “no hay anuncios concretos respecto a cuestiones más profundas, por ejemplo, en el tema de la delincuencia”.

“Él habla de los vándalos, de los rayados en las calles. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero el problema principal de la delincuencia en este país es el crimen organizado y la ruta del dinero. ¿Qué hay, en términos concretos, en términos de anuncios para abordar el tema de la ruta del dinero?”, añadió.

Cabe mencionar que entre las medidas de seguridad destacan el Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos, con copamiento policial y operativos focalizados; la urgencia al proyecto que amplía la flagrancia de 12 a 24 horas y refuerza las facultades autónomas de las policías; además del Proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades, que contempla la pérdida de beneficios sociales —como la gratuidad, la PGU y el subsidio de arriendo— para condenados por delitos como daños a monumentos o tráfico.

Asimismo, se anunció el Plan Retorno para incentivar la salida de inmigrantes en situación irregular.

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