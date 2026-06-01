Frente Amplio insta al gobierno a avanzar en el proyecto de Sala Cuna y sugiere convocar a una mesa de trabajo

En el marco de la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, la diputada Lorena Fries (FA) se refirió a las medidas que desplegará el gobierno en los próximos meses.
En ese contexto, la parlamentaria sostuvo que el “tono” del Mandatario fue positivo y subrayó que es importante avanzar en la tramitación del proyecto de Sala Cuna. Asimismo, valoró la continuidad del aumento de plazas para enfrentar el hacinamiento carcelario.
En la misma línea, su par Gael Yeomans (FA) complementó, a través de X: “Que avance Sala Cuna para Chile, que las grandes empresas aporten, y que las instituciones cuenten con reconocimiento oficial para que no tengamos que repetir ninguna desgracia por las guarderías informales. Para eso se necesita escuchar a quienes saben, a quienes han trabajado con la infancia. Convoquen a una mesa de trabajo amplia que dé certezas; estamos disponibles para ello”.
Por su parte, el senador del FA, Diego Ibáñez, también se alineó con la iniciativa.
“Avanzar en la ley de Sala Cuna para Chile es urgente. Las grandes empresas tienen una responsabilidad y deben aportar. Desde el Congreso estaremos atentos, ahora que el Gobierno decidió al fin avanzar, a que la solución no sea solo un subsidio a la oferta privada sin garantías de calidad ni de cobertura territorial”, concluyó.
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