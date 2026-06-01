Expresidente Frei defiende su nombramiento como embajador: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”

Este lunes, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle defendió su nombramiento como embajador en misión especial del gobierno.

La designación fue anunciada el pasado viernes. A través de un comunicado, la Cancillería sostuvo que esta decisión se basó “en atención a su destacada trayectoria pública, su amplia experiencia internacional y su permanente compromiso con los intereses superiores de Chile”.

“El expresidente ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la inserción internacional de Chile, contribuyendo decisivamente al posicionamiento del país como un actor serio, confiable y abierto al mundo”, añadieron entonces desde la cartera.

Tras la Cuenta Pública, Ruiz-Tagle, quien fue el único exmandatario que asistió a la instancia, abordó la polémica por el nombramiento. “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”, señaló en conversación con La Tercera.

“Después de mi gobierno (1994-2000) he trabajado con todos los gobiernos que me han pedido ayudar a Chile en el campo internacional, considerando que Chile, hoy en día, un 75% de su PIB es comercio exterior”, agregó el otrora jefe de Estado.

“Esas cifras muy pocos países las pueden decir, por eso hay que seguir incorporándose al mundo (…). Hay sectores en Asia, en la India, en África donde hay que ir y llevar nuestros productos. Chile va a seguir progresando en la medida que esté inserto en el mundo”, añadió.