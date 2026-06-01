Poduje por financiamiento de reconstrucción de viviendas: “En julio ya no hay plata de dónde sacar. Necesito que el Congreso me entregue la plata”

Tras la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, encendió las alarmas sobre el financiamiento de la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Poduje reconoció que ya tuvo que traspasar recursos de otros programas del ministerio para sostener las obras, y que esa alternativa se agota en julio.

“Ya estamos con la caja con el agua al cuello”, graficó, advirtiendo que si el Congreso no aprueba la ley de reconstrucción antes de esa fecha, no habrá más fondos disponibles para continuar.

El ministro fue explícito en señalar que no existe un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para garantizar recursos alternativos en caso de que la ley se demore.

En esa línea, delimitó las responsabilidades: su tarea es ejecutar la reconstrucción y la del ministro de Hacienda es proveer los recursos, pero ambas dependen en último término de que el Congreso apruebe la iniciativa.

“En julio ya no puedo más. La plata tiene que entregarla el Congreso”

“Necesito que me entreguen la plata en julio (…) tuvimos que sacar plata de otros programas para inyectar la reconstrucción, y en julio ya no puedo más. La plata tiene que entregarla el Congreso”, enfatizó.

Ante la posibilidad de que la tensión entre oficialismo y oposición retrase la votación, Poduje confió en que los ministros a cargo de la negociación política lograrán destrabar el proyecto a tiempo.

Operación Sitio 2.0: 40.000 nuevos propietarios en dos años

En materia habitacional, Poduje detalló los avances de la Operación Sitio 2.0, el programa de traspaso de terrenos desde Bienes Nacionales al Ministerio de Vivienda. El proceso ya está en marcha comenzando por regiones: en Arica se están traspasando cerca de 200 hectáreas y en Iquique 80, con la Región Metropolitana abordándose en un grupo aparte.

“La Operación Sitio nos va a permitir entregar 40.000 propiedades y transformar a 40.000 personas que están listas para ser propietarios, con su terreno y su subsidio para construir”, señaló

Asimismo, Poduje confirmó el compromiso de 400.000 viviendas durante el mandato, de las cuales 100.000 corresponden a la Operación Sitio 2.0, distribuidas en 40.000 en los primeros dos años y 60.000 en los dos siguientes.