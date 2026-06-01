Jefa de bancada del PC califica con un 4 la Cuenta Pública de Kast: “Los dichos deben acondicarse con los hechos”

La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, evaluó con nota 4 la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, reconociendo que el discurso se hizo cargo de anunciar medidas en materias relevantes como seguridad, pero advirtiendo que “hay que llevar este plan a la práctica”.

Consultada por medidas específicas, Serrano rechazó el registro de vándalos por considerar que “no existen claridades si se van a sancionar de la misma manera las faltas y los delitos”. Tampoco aprobó la fusión de ministerios anunciada, argumentando que faltan criterios claros y que el traspaso de funciones no debe inhibir la capacidad comunicacional del Estado.

Medidas sociales: aprobación con reparos

La diputada mostró disposición frente al bono de 30 mil pesos por hijo entre 0 y 13 años para el 80% más vulnerable y el traspaso de terrenos de Bienes Nacionales a vivienda, aunque los calificó como “medidas insuficientes” frente al alza del costo de vida y el encarecimiento de los combustibles.

Con todo, Serrano valoró el tono del discurso presidencial: “Existe un buen tono de respetar la institucionalidad”. Sin embargo, advirtió que cuando el Gobierno no recoge propuestas de la oposición en materias como reconstrucción, los anuncios “se quedan en palabras de buena voluntad y no se materializan”