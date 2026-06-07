Reportan al menos nueve heridos en tiroteo en Kansas City, sede del Mundial y base de la selección Argentina para el torneo

Un tiroteo ocurrido durante la madrugada del sábado en Kansas City, estado de Missouri, dejó al menos nueve heridos, encendiendo las alarmas de seguridad a pocos días del inicio del Mundial.

La ciudad es la base de entrenamiento de las selecciones de Argentina y Países Bajos durante el torneo, y el hecho ocurrió además cerca del complejo donde se alojará la selección de Inglaterra durante la competencia.

Alayna González, vocera del Departamento de Policía de Kansas City, informó al periódico The Kansas City Star que los agentes respondieron a un reporte de disparos en la Avenida Troost, donde encontraron una multitud abandonando el área y tres mujeres que habían recibido balazos, según consignó EFE.

Posteriormente, la policía tomó conocimiento de otras seis víctimas. González aclaró que todos los heridos son adultos y sus lesiones no ponen en peligro su vida.

Los agentes continúan investigando el incidente y no han determinado el motivo del crimen ni la identidad de los responsables, según reportó el canal KMBC 9, filial local de ABC.

El sábado también se registró una balacera en un festival comunitario en Toledo, Ohio, que dejó 12 heridos, en un año en que Estados Unidos acumula 170 tiroteos masivos con cuatro víctimas o más, según la organización Gun Violence Archive.

Argentina, Países Bajos e Inglaterra se concentrarán en Kansas City para el Mundial

El episodio generó preocupación por su cercanía con las instalaciones elegidas por la selección inglesa como centro de operaciones durante el Mundial. No obstante, los futbolistas y el cuerpo técnico permanecen concentrados en Florida, donde completan su preparación para el torneo.

La selección holandesa tampoco se encuentra aún en Kansas City, ya que el lunes disputará un amistoso ante Uzbekistán en Nueva York antes de viajar a dicha ciudad.

La ciudad albergará encuentros de los dieciseisavos de final, varios partidos de la fase clasificatoria y los cuartos de final, lo que implicará la llegada de miles de aficionados de distintos países.