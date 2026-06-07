Experiencia Panini en la previa del Mundial: Desde cambiatones de láminas hasta cortes de pelo inspirados en jugadores

La previa por el Mundial 2026 se vive minuto a minuto.

Nuestro periodista del área deportiva, Felipe Gallardo, se encuentra en México cubriendo los días previos al comienzo de la Copa del Mundo.

En Ciudad de México están realizando diversas actividades en el marco de la Experiencia Panini, desde cambiatones de láminas del álbum hasta cortes de pelo inspirados en grandes figuras del fútbol.

Revisa el detalle aquí: