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Desplome en los mercados: Baja el dólar y el petróleo tras apertura de estrecho de Ormuz

Por CNN Chile

17.04.2026 / 21:47

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la marcada caída del precio del petróleo y del dólar en el mercado tras la apertura del estrecho de Ormuz.

“Lo que estamos viendo en el mercado es una caída muy fuerte del petróleo: el WTI bajó cerca de un 12%, hasta la zona de los US$ 79 por barril, y el petróleo Brent retrocedió más de un 10%, hasta los US$ 84,6; lo que tiene un efecto directo en el dólar”, explicó el analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda.

También abordamos la división entre las grandes empresas y las pymes que causó el anuncio del Plan de Reconstrucción Nacional.

Representando a las pymes, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, calificó el anuncio como un “balde de agua fría”. Además, detalló: “Lo que se está haciendo es una baja de impuestos a las grandes empresas con un financiamiento que proviene de un alza de impuestos a las pymes, lo que para nosotros no tiene ningún sentido”.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, valoró la iniciativa y aseguró que va “por buen camino”.

Por último, el gerente general de Nayara Alto Atacama, Pablo Ferral, entregó detalles de la cadena de resorts, que destaca por su compromiso con la sustentabilidad, y explicó cómo ha ido evolucionando.

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