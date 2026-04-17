Pymes arremeten contra proyecto de reconstrucción de Kast: “Nos sube los impuestos y a las grandes empresas se los baja”

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, cuestionó la viabilidad política de la propuesta económica del Ejecutivo. Aunque valoró el espíritu de reactivación, advirtió que la exclusión de una tasa fija del 12,5% para emprendedores rompe promesas de campaña y afecta el capital de trabajo.

El escenario económico chileno enfrenta una nueva encrucijada tras la presentación del proyecto de ley de reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. Pese a que la iniciativa busca encender los motores de la inversión, las declaraciones del presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, han puesto una alerta sobre la sostenibilidad política del texto. Para el dirigente gremial, existe una contradicción técnica y ética al proponer una reducción tributaria a las grandes corporaciones mientras se permite un alza gradual para los sectores de menor escala.

En conversación con CNN Chile Radio, Swett reconoció que el espíritu de la ley es “bueno para Chile” en términos de reactivación tras años de estancamiento. Sin embargo, calificó como un “baldazo de agua fría” la noticia de que el corazón pro-pyme del proyecto —mantener permanentemente la tasa de impuesto de primera categoría en un 12,5%— fue retirado por el Ministerio de Hacienda. “Cuando tú presentas un proyecto donde a las Pymes se les sube los impuestos y a las grandes empresas se los baja, es poco sostenible políticamente”, sentenció.

#CNNChileRadio | Presidente de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett, sobre el plan de reconstrucción anunciado por el Gobierno. “El miércoles, con el anuncio del proyecto, recibimos un baldazo de agua fría” 📡 Sigue la señal aquí https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/YxwHExEFrx — CNN Chile (@CNNChile) April 17, 2026

¿Por qué la Multigremial critica el diseño tributario del Gobierno?

La principal preocupación radica en la transitoriedad de los beneficios actuales. Actualmente, los emprendedores tributan bajo una tasa reducida, pero el cronograma vigente establece que el 12,5% se mantendrá hasta 2028, subiendo al 15% en 2029 y regresando al 25% (o 23% según la nueva propuesta) en 2030. Swett argumenta que esto no es un privilegio, sino un acto de “justicia tributaria”, dado que la gran mayoría de las pequeñas empresas termina pidiendo devoluciones de impuestos en abril, lo que significa que el Estado se financia “gratis” con su capital de trabajo mediante los Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

“No estamos pidiendo una ayuda ni un subsidio del Estado, lo único que estamos pidiendo es que no nos hagan financiar al Estado con el bolsillo de las Pymes“, explicó el líder gremial. Según Swett, el Ministro Quiroz justifica esta decisión basándose en el “informe financiero” del proyecto, un argumento que el dirigente considera puramente técnico y carente de sensibilidad hacia la microeconomía, donde el flujo de caja diario determina la supervivencia de un negocio.

¿Cuál es el impacto en el empleo y el tejido social?

Para el presidente de la Multigremial, la focalización del Gobierno en las grandes empresas busca un efecto de “chorreo” macroeconómico que ignora la realidad de quienes sostienen el empleo en el país. Swett recordó que las Pymes representan casi el 45% de los contratos laborales y, sumando a los trabajadores por cuenta propia, alcanzan a cerca del 70% de la fuerza laboral chilena.

“El ministro está de cabeza en reactivar la economía y sabe que para eso necesita activar a las grandes empresas, que son el 88% de la economía. Pero políticamente es bastante poco técnico que se suba el impuesto a las Pymes para financiar la rebaja a las grandes”, cuestionó. En esa línea, advirtió que la incertidumbre de cambiar las reglas del juego cada cuatro años mediante sucesivas iniciativas de Reforma Tributaria impide cualquier planificación seria de inversión a largo plazo para el pequeño empresario.

Finalmente, Swett hizo un llamado a que el Congreso reponga la tasa permanente del 12,5% durante la discusión legislativa, asegurando que existe un apoyo transversal desde distintos sectores políticos. Su postura es clara: para que una locomotora avance, no se puede asfixiar a los vagones que transportan a la mayor parte de los trabajadores del país.