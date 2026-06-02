Misiles y drones rusos dejan al menos 13 muertos en Ucrania durante ofensiva nocturna

Rusia lanzó durante la madrugada de este martes uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra contra Ucrania, con bombardeos sobre distintas ciudades y regiones del país.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, la ofensiva dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, especialmente en Kiev y Dnipró.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia utilizó 73 misiles de distintos tipos y 656 drones de larga distancia durante el ataque.

Ataques en Kiev y Dnipró

En Kiev, al menos cuatro personas murieron luego de que distintos barrios fueran alcanzados por misiles balísticos.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó que el ataque dejó 58 personas heridas, entre ellas niños.

Imágenes difundidas tras la ofensiva mostraron grandes explosiones y columnas de humo sobre sectores de la ciudad.

En Dnipró, en tanto, las autoridades reportaron al menos nueve fallecidos en una zona residencial.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, señaló que entre las víctimas hay un niño cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros de un edificio destruido.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el ataque y aseguró que los objetivos correspondían a empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica en Kiev y otras seis regiones del país.

La ofensiva se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmara que la guerra había entrado en una nueva fase desde el punto de vista cualitativo.

Sus declaraciones estuvieron vinculadas al ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk, ocurrido el 22 de mayo, que dejó 21 personas fallecidas, según la versión rusa.

El nuevo bombardeo ocurre en medio de un escenario de creciente tensión militar, con ataques de largo alcance y nuevas advertencias desde Moscú y Kiev sobre la evolución del conflicto.