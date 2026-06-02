Hombre muere tras ser baleado por funcionario de Carabineros en Independencia: Habría sido en legítima defensa

Durante las últimas horas, se produjo la muerte de un hombre de 29 años tras recibir un disparo por parte de un funcionario de Carabineros en la comuna de Independencia.

Según información de Radio Biobío, el procedimiento policial se realizó cerca de la medianoche en la intersección de las calles Cruz con López de Alcázar, luego de que la central de comunicaciones de la institución alertara sobre la presencia de un sujeto que manipulaba un arma de fuego a bordo de un automóvil de color rojo.

Al llegar al lugar para realizar la fiscalización, el conductor intentó retroceder el vehículo para evadir el control policial. En ese instante, de acuerdo con los antecedentes del caso, el conductor realizó un movimiento sospechoso hacia el interior del habitáculo. En la revisión posterior del automóvil, la policía halló un arma de fuego que mantenía su número de serie borrado y se encontraba con munición en su interior.

Al respecto, el fiscal Gonzalo Gutiérrez, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se constituyó en el sitio del suceso para coordinar las primeras indagatorias y revisar los registros de las cámaras de seguridad.

Respecto de la acción del uniformado, el persecutor afirmó que “todo apuntaría a que existe una legítima defensa o, en este caso, un un evidente intento de desenfundar un arma y actuó este funcionario reaccionando a esto”.