Operativo de la PDI en la “pequeña Caracas”: 53 extranjeros retenidos por infracción a la ley migratoria

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la “pequeña Caracas”, en la calle Toro Mazote (Estación Central), dejó 53 extranjeros retenidos por infracción a la ley migratoria.
El prefecto Pablo Garay de la Prefectura de Migración y Policía Internacional Metropolitana detalló que a nivel nacional se están realizando fiscalizaciones a personas extranjeras, buscando “perfiles criminales que también converjan con los migratorios”.
En la Región Metropolitana se desplegaron cerca de 80 detectives, específicamente en Estación Central, comuna donde se detectó a 53 ciudadanos extranjeros con condición migratoria irregular.
Garay explicó que “se trata de extranjeros infractores, por lo tanto no son detenidos; son personas que van a incorporarse a la tramitación de las denuncias migratorias”.
Y añadió que los individuos serían trasladados al cuartel de la PDI para la tramitación correspondiente, como la toma de fotografía e impresión de huellas dactilares, además de corroborar sus identidades y verificar si mantienen antecedentes en Chile o en sus países de procedencia.
Consultado sobre si las personas quedarán apercibidas, el prefecto respondió que la situación de los retenidos es que son “extranjeros irregulares, infractores a la ley de migraciones. Por lo tanto, corresponde el informe hacia la Autoridad Migratoria, que es el Servicio Nacional de Migraciones, y luego quedan bajo control nuestro con firma semanal”.
⭕️AHORA|PDI realiza una fiscalización masiva en la comuna de #EstaciónCentral, Región Metropolitana, como parte de un despliegue nacional que se desarrolla simultáneamente en diversas comunas y regiones del país.
El operativo tiene por objetivo reforzar la seguridad en el… pic.twitter.com/YjA7pWK1vW
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 1, 2026
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