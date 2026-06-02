Operativo de la PDI en la “pequeña Caracas”: 53 extranjeros retenidos por infracción a la ley migratoria

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la “pequeña Caracas”, en la calle Toro Mazote (Estación Central), dejó 53 extranjeros retenidos por infracción a la ley migratoria.

El prefecto Pablo Garay de la Prefectura de Migración y Policía Internacional Metropolitana detalló que a nivel nacional se están realizando fiscalizaciones a personas extranjeras, buscando “perfiles criminales que también converjan con los migratorios”.

En la Región Metropolitana se desplegaron cerca de 80 detectives, específicamente en Estación Central, comuna donde se detectó a 53 ciudadanos extranjeros con condición migratoria irregular.

Garay explicó que “se trata de extranjeros infractores, por lo tanto no son detenidos; son personas que van a incorporarse a la tramitación de las denuncias migratorias”.

Y añadió que los individuos serían trasladados al cuartel de la PDI para la tramitación correspondiente, como la toma de fotografía e impresión de huellas dactilares, además de corroborar sus identidades y verificar si mantienen antecedentes en Chile o en sus países de procedencia.

Consultado sobre si las personas quedarán apercibidas, el prefecto respondió que la situación de los retenidos es que son “extranjeros irregulares, infractores a la ley de migraciones. Por lo tanto, corresponde el informe hacia la Autoridad Migratoria, que es el Servicio Nacional de Migraciones, y luego quedan bajo control nuestro con firma semanal”.