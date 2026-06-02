Tras solicitud de Desbordes: Justicia ordena paralizar provisoriamente obras de ampliación de Santiago 1

El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una solicitud presentada por el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, respecto a la ampliación del penal Santiago 1, ubicado en la calle Pedro Montt.

En detalle, la resolución de la jueza Rocío Pérez ordenó la suspensión inmediata de la ampliación del recinto penitenciario, “incluyendo modificaciones al Plan Regulador, procesos de licitación, adjudicación de contratos, asignación de recursos públicos y cualquier trámite destinado a ejecutar las obras”, detallaron desde el municipio.

“La magistrada ha acogido los argumentos que hemos expresado desde el año pasado. Creemos que aquí no se puede hablar de una ampliación, sino de una nueva cárcel, por lo que deben cumplirse todas las exigencias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción”, comentó Desbordes.

Y añadió que “es una buena noticia para las vecinas y vecinos, pero no la definitiva. Seguiremos defendiendo con firmeza que esta iniciativa no puede imponerse vulnerando la normativa vigente”.

Cabe recordar que el municipio impulsó la acción judicial argumentando que la iniciativa corresponde a un nuevo recinto carcelario en terrenos distintos a los de Santiago 1.

El alcalde explicó que “la resolución paraliza completamente el proyecto mientras se resuelve el fondo del asunto. Impide licitar, ampliar contratos, iniciar obras o realizar cualquier trámite relacionado con esta cárcel”.

Asimismo, llamó al Gobierno a “recapacitar, a cumplir la ley y a buscar otro lugar para construir esta nueva cárcel. Existen terrenos disponibles y la infraestructura penitenciaria que Santiago necesita debe desarrollarse lejos de zonas urbanas consolidadas”.