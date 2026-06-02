“Es primera vez que veo un discurso donde se plantea una modernización del Estado”: Iván Poduje destaca Cuenta Pública

El Plan Sitio Eriazo Cero fue uno de los anuncios en materia de vivienda destacados tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. La iniciativa contempla el uso de terrenos fiscales para agilizar el desarrollo de proyectos habitacionales y avanzar más rápidamente en la entrega de soluciones para las familias.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje en conversación con Radio Duna, valoró la puesta en marcha de la medida y señaló que se trata de una propuesta ampliamente solicitada por los municipios. “El Eriazo Cero es un plan muy demandado por los alcaldes”, afirmó, destacando además el trabajo realizado por el equipo ministerial para concretar la iniciativa.

Según explicó la autoridad, los terrenos serán traspasados al Serviu, subdivididos y posteriormente entregados a las familias mientras avanza el proceso de construcción de sus viviendas. En ese contexto, aseguró que el principal efecto será la reducción de los tiempos de ejecución. “Si antes entregábamos en seis años, ahora entregaremos en tres años la misma casa porque en la práctica el gran problema que tenemos siempre es el suelo”, sostuvo.

Poduje agregó que el uso de terrenos fiscales permitirá disminuir costos asociados a la adquisición de predios. “Estábamos comprando suelos, teniendo suelos al lado que eran nuestros o de Bienes Nacionales. Con esto vamos a ahorrar mucha plata y vamos a poder acelerar considerablemente la entrega de viviendas”, indicó.

El ministro también valoró la flexibilización de normas relacionadas con la densidad urbana, señalando que “estamos muy esperanzados con que esto va a servir sobre todo para densificar todas las zonas industriales de galpones viejos, donde cuesta mucho a veces cambiar las normas”.

Finalmente, al referirse al mercado inmobiliario, afirmó que existe “un mercado sobrerregulado y otro que opera con total desregulación”, y destacó el contenido del mensaje presidencial, asegurando que es la “primera vez que veo un discurso donde se plantea una modernización del Estado”.