Hacienda busca aumentar endeudamiento fiscal en US$ 6.200 millones

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el gobierno ingresará con suma urgencia al Congreso un proyecto de ley para autorizar un aumento del endeudamiento fiscal de US$ 6.200 millones.

La iniciativa combina un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB, que supera en casi un punto el 1,5% con que se elaboró la ley de presupuesto el año pasado, y una deuda flotante de US$ 1.500 millones que el Estado mantiene principalmente con pequeñas y medianas empresas.

“Había una subestimación de ingresos y de gasto”

“Nosotros ya mostramos en el Informe de Finanzas Públicas que había una subestimación de ingresos, subestimación de gasto y, por lo tanto, teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB que excede el 1,5 con el que se hizo la ley de presupuesto el año pasado”, explicó Quiroz.

El proyecto ingresará oficialmente este miércoles al Congreso, aunque aún no se ha definido si lo hará por la Cámara o por el Senado.

El anuncio generó recelo entre parlamentarios, que extrañaron que el presidente Kast no mencionara la iniciativa durante su Cuenta Pública del lunes, algo que el propio mandatario aclaró en un punto de prensa posterior durante la tarde.

Megareforma inicia segundo trámite en el Senado

El ministro Quiroz mantuvo el optimismo respecto a la viabilidad del proyecto y señaló estar en conversaciones con sectores de la oposición y senadores independientes para asegurar los votos necesarios.

En paralelo, la megareforma impulsada por el gobierno inició este martes su segundo trámite en el Senado, donde será revisada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, la misma ruta que siguió en la Cámara.

El senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, anticipó que, de ser necesario, se sesionará el jueves en el ex Congreso de Santiago para acelerar la tramitación, con la meta del Ejecutivo de tener el proyecto aprobado durante julio.