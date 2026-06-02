Autoridades españolas no autorizaron amistoso entre Chile y Congo: ANFP realiza gestiones y evalúa jugar a puertas cerradas

Finalmente, el alcalde de La Línea de Concepción, Juan Franco, informó que no autorizará el partido amistoso entre Chile y la República Democrática del Congo que se jugaría en la provincia de Cádiz, en España.

La situación se debe, según detalló la autoridad, a que no ha recibido respuesta por parte de las instituciones correspondientes para que entreguen las garantías sanitarias.

Esto, producto del brote de ébola que afecta al país africano.

El encuentro estaba programado para el próximo martes 9 de junio en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea.

Chile vs Congo: ¿Qué dijo la ANFP?

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reaccionaron a la situación y señalaron que están realizando gestiones para que el encuentro pueda disputarse de igual manera.

Una de las opciones es jugarlo a puertas cerradas.

El gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa, detalló que “se le ha pedido al municipio jugar a puertas cerradas; eso se va a decidir mañana”, y si no se llega a acuerdo, se deberá buscar otro estadio.

Y agregó que mañana miércoles la República Democrática del Congo jugará en Bélgica un amistoso con Dinamarca, al que asistirán 27 mil personas.

“Los jugadores del Congo han estado en Europa y ya tienen todos los test respecto de esta aprehensión que hay respecto de esta enfermedad”, recalcó Correa.

“La Selección del Congo tomó todas las medidas pertinentes para poder no solo competir en estas instancias amistosas, sino también después ir al Mundial”, reiteró.