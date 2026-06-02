Biministro Alvarado previo a discusión de megarreforma en el Senado: “Una oposición seria y responsable no puede negarse a una idea de legislar”

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, reiteró su invitación a la oposición a discutir el proyecto de reconstrucción nacional que este martes comenzará a tramitarse en el Senado.

“Estamos siempre abiertos al diálogo, a escuchar sus propuestas, conversarlas y, ojalá, llegar a consensos y a puntos de acuerdo”, señaló en entrevista con Radio Agricultura.

Respecto a cómo se observa el ánimo en los parlamentarios de oposición, ya que algunos han comentado que rechazarían la idea de legislar, el secretario de Estado recalcó que “una oposición seria, responsable, con ganas de construir un diálogo, no puede negarse a una idea de legislar. La idea de legislar es simplemente decir ‘yo quiero abrir este debate, esta conversación. Quiero ver las posibilidades de aportar'”.

En esa línea, afirmó que “lo lógico” sería aprobar la idea de legislar y luego, cuando se discuta el articulado de la iniciativa, se podrán exponer los distintos puntos de vista, “verificar si hay acuerdo o manifestar con fundamentos sus discrepancias y votar en contra”.

Alvarado dijo esperar que los senadores cambien su actitud.

Consultado en el citado medio si observa el escenario como una medida de presión para imponer ideas, respondió: “No, yo creo que es una muy mala medida de presión”, y recordó que la megarreforma también incluye fondos para la reconstrucción tras los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

“No olvidemos que aquí hay plata para la reconstrucción: 400 millones de dólares para las personas que sufrieron los incendios en Ñuble, Biobío y lo que está pendiente en Viña del Mar. Por lo tanto, al negarse a la idea de legislar, están diciendo que no quieren que lleguen esos recursos a esas familias”, sostuvo el biministro.

Así, planteó que “uno podrá dar la calificación que estime, pero si yo quiero contribuir al bienestar de esas personas, a solucionar el problema, por lo menos tengo que manifestar mi disposición a conversar y a dialogar sobre el tema”.