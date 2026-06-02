Consorcio se suma al Cyber Day con importantes descuentos en seguros y beneficios bancarios

Entre el 1 y el 3 de junio se realizará una nueva versión del Cyber Day, una fecha que, año a año, amplía su alcance y que permite encontrar beneficios en distintas categorías, incluyendo alternativas financieras y de protección. En ese contexto, Consorcio anunció su participación con una propuesta orientada a acompañar distintas necesidades de las personas, en un año especialmente significativo para la compañía por la celebración de sus 110 años de trayectoria.

Durante los tres días del evento, Consorcio ofrecerá descuentos exclusivos en seguros. El Seguro de Auto tendrá un 25% de descuento en todas sus cuotas, mientras que el Seguro de Hogar contará con un 30% de rebaja en todas sus mensualidades. A ello se suma un 30% de descuento en las tres primeras cuotas del Seguro Oncológico IRAM.

En la misma línea, Banco Consorcio dispondrá de beneficios especiales para quienes busquen acceder a nuevos productos bancarios de forma digital. Quienes soliciten la Cuenta Corriente Plus durante este período, podrán acceder a costo $0 en mantención. Además, por usar su nueva tarjeta de crédito comprando en supermercados un monto igual o superior a $50.000 durante junio 2026, podrán obtener un cashback de $15.000.

Adicionalmente, quienes abran la Cuenta Más en consorcio.cl durante el período Cyber podrán acceder a costo $0 de mantención por 12 meses, beneficio disponible para un stock de 400 cuentas. Esta cuenta vista entrega liquidez inmediata y rentabilidad diaria, permitiendo a los clientes administrar sus recursos de manera simple y 100% online.

Para los clientes con tarjeta de crédito Consorcio también hay beneficios, contarán con una oferta especial de 3 a 12 cuotas sin interés en cualquier comercio nacional, entre el 29 de mayo y el 7 de junio de 2026.

En materia hipotecaria, Banco Consorcio también tendrá promociones, como descuentos en gastos operacionales y condiciones especiales en unidades inmobiliarias de proyectos seleccionados, reforzando su propuesta para quienes buscan avanzar en la compra de una vivienda. “En un año en que Consorcio celebra 110 años de historia, participar en el Cyber Day es una forma de seguir acercando soluciones financieras y de protección a las personas. Queremos que nuestros clientes encuentren beneficios concretos, respaldados por la confianza que hemos construido por más de un siglo”, señaló Yurizan Flores, gerente de E-Commerce de Consorcio.

Con estos beneficios, Consorcio se suma a una de las jornadas comerciales más relevantes del año, reafirmando su compromiso de resolver las necesidades financieras de sus clientes a través de una oferta integral en seguros, banca, ahorro y financiamiento. Todas las condiciones están disponibles en Consorcio.cl.