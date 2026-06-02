Sofofa pide no superar umbral de deuda del 45% del PIB tras solicitud de Hacienda al Congreso

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, se refirió a la solicitud del Ministerio de Hacienda para autorizar un endeudamiento adicional por US$6.200 millones durante este año.

La dirigenta gremial sostuvo que la decisión debe analizarse con atención para evitar que Chile supere los límites fiscales comprometidos, en particular el umbral de deuda del 45% del PIB.

“La situación fiscal no es una novedad, esto se viene acarreando hace un tiempo, al igual que lo que ha pasado con la economía y el crecimiento”, señaló Navarro, según consignó Diario Financiero.

Sofofa advierte por mayor endeudamiento

La presidenta de la Sofofa afirmó que el endeudamiento ha sido el camino tomado por el Gobierno, pero llamó a cuidar las metas fiscales del país.

“Hay que analizar que no superemos las propias metas que nos hemos propuesto, porque esto al final lo terminan pagando las personas”, sostuvo.

Navarro también planteó que espera que la mayor autorización de deuda no afecte la clasificación soberana de Chile.

“El endeudamiento es un factor que se considera en el riesgo país, pero en la medida que se muestren las maneras efectivas en que se va a ir corrigiendo y los proyectos que estamos abordando en el Congreso, se pueden mitigar esos efectos”, indicó.

En esa línea, afirmó que actualmente existen mecanismos para contener el impacto, entre ellos una mayor austeridad fiscal y una focalización del gasto hacia quienes más lo necesitan.

Evaluación de la Cuenta Pública

Navarro también abordó la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, realizada este lunes ante el Congreso Nacional.

La timonel de la Sofofa afirmó que percibió un discurso “templado”, que buscó convocar y abordar desafíos concretos de la ciudadanía.

“Habló de los desafíos de los chilenos como la necesidad de encontrar empleo, resolver desafíos de salud y vivienda”, señaló.

Respecto al mercado laboral, Navarro manifestó preocupación por las cifras de desempleo, especialmente entre mujeres y jóvenes.

“Estamos con cifras realmente preocupantes, es un desempleo de mujeres por sobre el 10% y el juvenil que también es muy preocupante”, afirmó.

Alessandri llama a tramitar el proyecto con celeridad

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), también se refirió al proyecto de ley que busca elevar el endeudamiento.

“Evidentemente que no es para celebrar que el ministro de Hacienda firme este proyecto para endeudar más al país”, sostuvo.

Sin embargo, el parlamentario afirmó que el último Informe de Finanzas Públicas refleja una situación que obliga a avanzar en la materia.

“Las arcas con que nos dejaron las administraciones requieren mayor endeudamiento del Estado, pero es algo que debemos tramitar con celeridad y concentrarnos en las cosas que hacen crecer al país y ordenan el gasto público”, señaló.