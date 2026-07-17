Sistema frontal: ¿A qué hora será el peak de lluvias en la zona central este viernes?

La meteoróloga y climatóloga Catalina Cortés entregó un reporte sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, con especial énfasis en la situación de Valparaíso.

En ese contexto, explicó que se registrarán importantes ráfagas de viento en la costa, desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule, aproximadamente.

En el caso de la Región de Valparaíso, las ráfagas más intensas se concentrarán en el borde costero.

“Estas tienden a disminuir, o el viento más fuerte tiende a disminuir, hacia la zona centro o el valle de la región”, detalló. Asimismo, agregó que las fuertes rachas de viento también se replicarán en la Región Metropolitana.

Consultada sobre a qué hora será el peak de precipitaciones durante esta jornada en la zona central del país, anticipó: “Actualmente estamos sintiendo un peak de precipitación y, de hecho, la intensidad va a disminuir un poco, pero seguirá precipitando; seguirá lloviendo”.

“Alrededor de las seis de la tarde volverá a haber un peak de precipitación y las lluvias volverán a intensificarse durante la noche. Así que, por lo menos, durante todo lo que queda de este viernes tendremos, en general, lluvias intensas y no habrá una ventana para realizar este tipo de arreglos. Recién durante la tarde de mañana tendremos, con mayor seguridad, un espacio que nos permita hacer lo necesario para resguardar nuestras viviendas, nuestra comunidad y enfrentar los efectos que estas lluvias puedan provocar”, sugirió.

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