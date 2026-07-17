¿Qué se sabe del ataque a Carabineros en Lo Espejo?

Esta mañana, dos funcionarios de Carabineros resultaron baleados en medio de un tiroteo ocurrido en la comuna de Lo Espejo.

El hecho ocurrió cerca de las 10:40 horas, en los límites de la comuna mencionada anteriormente y Pedro Aguirre Cerda, específicamente en el sector de pasaje Las Carreras.

Ataque a los funcionarios

Todo ocurrió durante una fiscalización, momento en que un sujeto extrajo un arma de alto calibre automática o semiautomática para disparar a los carabineros. Según vecinos, se escucharon aproximadamente 30 disparos.

“Al fiscalizar a este sujeto, este trae un arma de fuego, la cual efectúa disparos en un primer momento, y luego, de la persecución a un par de cuadras, nuevamente efectúa disparos, hiriendo a dos funcionarios de Carabineros“, agregó el fiscal José Manuel Mac-Namara.

Tras el ataque, el hombre huyó en una dirección desconocida, según lo reportó una cámara de seguridad del lugar. Incluso, algunas fuentes relatan que se habría ido en bus para darse a la fuga.

Ambos funcionarios se encontraban conscientes y fueron trasladados, en primer lugar, hasta el CESFAM Mariela Salgado de Lo Espejo, donde fueron estabilizados y, posteriormente, fueron enviados en helicóptero al Hospital de Carabineros para recibir atención médica, en donde confirmaron que se encuentran estables.

Por ello, se instruyó el despliegue de todos los medios especializados, encabezados por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE). Hasta ahora, no se reportan detenidos.

¿Qué se sabe del atacante?

El atacante correspondería a Benjamín Aedo González, más conocido como “El Panda“; de acuerdo con datos conocidos esta jornada, el sospechoso tendría 20 años y es integrante de una banda criminal liderada por “El Chicorty”, uno de los narcotraficantes más conocidos de la Región Metropolitana, según consignó Cooperativa.

El prófugo mantiene órdenes de detención pendientes, entre las cuales se encuentra una por un homicidio, además de antecedentes por tráfico de droga y lavado de activos.

Además, está siendo investigado por su posible participación en al menos tres homicidios y un secuestro vinculados a disputas entre bandas rivales, según informó el mismo medio.

Reacciones

El presidente José Antonio Kast sostuvo que “mientras miles de carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos”.

Mientras miles de Carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos. Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) July 17, 2026

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, regresará a Santiago, ya que el miércoles se habría trasladado a Valdivia por una situación similar, la cual involucraba a un oficial.

“El delincuente actuó con total alevosía y utilizó un arma adaptada para disparar en modo automático. Es un delincuente extremadamente peligroso y se mantiene un amplio operativo para capturarlo”, sostuvo el titular de la cartera.

Dos carabineros fueron baleados esta mañana durante una fiscalización preventiva en Lo Espejo. Integraban los servicios extraordinarios que hemos impulsado para reforzar la presencia policial en las calles. El delincuente actuó con total alevosía y utilizó un arma adaptada para… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 17, 2026

Por su parte, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, expresó su solidaridad y agregó que “el trabajo (de los carabineros) es directo con nuestra comunidad y su labor es fundamental para que haya más seguridad en nuestra comuna”.